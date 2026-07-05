Para no perder millones: una popular marca de ropa cerró más de 20 locales y despidió a 500 empleados + Agregar ámbito en









Esta compañía atraviesa una importante crisis y decidió tomar medidas drásticas para no desaparecer.

La reconocida compañía atraviesa una dura crisis. Freepik

Una reconocida marca de moda atraviesa una crisis que terminó con el cierre de más de 20 locales y cientos de despidos. El sector textil se está transformando a nivel global: entre el auge del comercio electrónico y los nuevos hábitos de los clientes, las empresas están recortando estructuras para no perder millones y mantenerse a flote.

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Las grandes cadenas hoy prefieren achicar sus tiendas físicas y apostar todo al canal digital. H&M es un claro ejemplo de este cambio de rumbo, ya que puso en marcha un plan de ajustes que golpeó fuerte a su red comercial y a su equipo en España.

La empresa vive un momento delicado y decidió tomar unas fuertes medidas para sanear los costos. Freepik Qué pasó con H&M La empresa sueca cerró 28 tiendas en distintas ciudades españolas. La medida fue parte de un plan de reestructuración que terminó afectando a 492 trabajadores, después de negociar con los sindicatos las condiciones finales de salida.

El recorte no solo bajó la persiana de los locales, sino que también dejó afuera al personal de esas sucursales. Los empleados recibieron indemnizaciones basadas en su antigüedad y acordaron compensaciones para dejar la empresa.

Según trascendió en la negociación, esta reducción es apenas el principio de un plan para achicar la estructura física de la marca. El objetivo es dejar menos puntos de venta en la calle y reorganizar la presencia en las principales ciudades donde operan.

Esto no es un hecho aislado. La moda vive un proceso donde varias cadenas están cerrando sucursales en toda Europa porque muchos locales dejaron de ser rentables frente al cambio en la forma de comprar de la gente. La estrategia para salvar sus millones: los motivos de los cierres y despidos La empresa decidió cerrar tiendas y reducir personal para cuidar sus números. La explicación es simple: mantener una red tan grande de locales sale una fortuna y, en muchas ubicaciones, la facturación ya no alcanza para cubrir esos gastos. El aumento de los alquileres y la caída de ventas en los locales físicos son los grandes responsables. Como cada vez más gente compra desde el celular o la computadora, la rentabilidad de las tiendas tradicionales cayó y obligó a la marca a revisar dónde le conviene estar. Por eso, H&M está volcando todos sus recursos al mundo online. La estrategia es clara: apostar a su tienda web, que tiene muchos menos gastos fijos, y soltar de a poco la dependencia de los locales a la calle. El ajuste es parte de una limpieza profunda que está haciendo todo el sector textil. Las marcas líderes están bajando las persianas de los locales que no funcionan para quedarse solo con los puntos estratégicos, intentando ganar la batalla contra la competencia y los costos no pararon de subir.

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