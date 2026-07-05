El invento definitivo para ir al baño al aire libre: la cabina portátil que se arma sola en 90 segundos

Este novedoso producto promete resolver una de las mayores incomodidades de acampar afuera con un sistema muy sencillo.

Esta novedosa alternativa pretende ser una solución rápida para que los acampantes hagan sus necesidades.

Aquellos que disfrutan de acampar al aire libre suelen encontrar en sus travesías la manera de resolver donde van a dormir y que van a comer, pero existe un aspecto que siempre se vuelve incómodo, contar con un espacio cómodo y privado para la higiene personal , cambiarse de ropa o ir al baño.

Frente a esa necesidad apareció una propuesta innovadora que apunta a simplificar esa misma experiencia con un mecanismo de apertura muy rápida, acompañado por materiales preparados para soportar distintas condiciones climáticas y ofrecer mayor comodidad .

La empresa Gazelle presentó una nueva cabina de privacidad diseñada para quienes suelen hacer actividades al aire libre y buscan un espacio para instalar un baño portátil, ducharse o cambiarse de ropa.

Esta carpa de privacidad cuenta con una gran puerta de entrada para facilitar el acceso.

El producto incorpora el mismo sistema de apertura rápida que caracteriza a las carpas de la marca y la instalación demanda tan solo 90 segundos , sin necesidad de ensamblar caños o partes por separado.

El mecanismo es muy fácil, ya que una vez retirada de su funda, la estructura se despliega y cada pared queda firme al tirar de la manija ubicada en el eje central. Ese movimiento bloquea automáticamente la estructura con forma de "X" y deja lista la cabina. El techo se asegura mediante el mismo procedimiento. A diferencia de otros modelos, esta versión incorpora una puerta frontal de gran tamaño que facilita el ingreso.

La cabina alcanza una altura de 218 centímetros, perfecta para mantenerse de pie de manera cómoda incluso para personas altas. Debido a esas dimensiones, el fabricante recomienda fijarla al terreno mediante las ocho estacas todoterreno incluidas para evitar que el viento la mueva.

Este producto cuenta con un sencillo sistema de cierre que evita percances. Gentileza - Gazelle Tents

El interior fue pensado para distintos usos, ya que puede aguantar la mayoría de las duchas portátiles gracias a sus dos pasacables para mangueras y un soporte regulable para el rociador.

Además, incorpora un estante superior junto con bolsillos confeccionados en malla y TPU para guardar ropa, toallas, productos de higiene y objetos personales. Aunque la propuesta fue desarrollada para funcionar como ducha portátil, también puede convertirse en un baño para inodoros químicos, sanitarios secos, modelos de compostaje o sistemas de cassette.

Incluso sirve como vestidor para un día en la playa, una excursión o un campamento. Los desarrolladores indicaron que hay un detalle para reforzar la privacidad que consiste en un sistema de bloqueo sobre el cierre, que impide aperturas accidentales mientras el espacio está ocupado.

Las características del material y sus funciones de ventilación

Uno de los puntos más fuertes de esta cabina portátil pasa por la resistencia de sus materiales, ya que Gazelle eligió un tejido Oxford 210D de poliéster impermeable, preparado para soportar lluvia y otras condiciones adversas. La tela tiene una impermeabilidad de 2.000 milímetros, lo suficiente para ofrecer protección frente a lluvias intensas.

El techo también permanecer descubierto para favorecer la circulación del aire o poner un cobertor impermeable cuando el pronóstico anuncia lluvias. Ese diseño mejora la ventilación interior cuando la cabina funciona como ducha o baño portátil durante varios días consecutivos.

El piso cuenta con sectores de malla que permiten el drenaje del agua y puede desmontarse por completo para hacer una limpieza más cómoda después de cada salida. Su peso alcanza los 9 kilogramos, aunque una vez plegada ocupa poco espacio y puede ser transportada sin problemas.

Las dimensiones cerradas son de 122 centímetros de largo por 22 centímetros de diámetro, medidas que permiten guardarla en camionetas, vehículos utilitarios, baúles amplios e incluso algunos SUV. Actualmente, Gazelle vende esta cabina con un precio promocional de u$s280.