Evenapp: la startup argentina que busca revolucionar el negocio de los eventos con inteligencia artificial + Seguir en









La plataforma permite buscar salones según cada necesidad y comparar opciones. La propuesta apunta a profesionalizar el mercado de los eventos en Argentina.

Gabriel Iovanna es el creador de la startup. Mariano Fuchila

En un contexto donde encontrar el salón ideal para un evento puede ser una ardua tarea, la plataforma argentina Evenapp comenzó a cambiar la lógica del sector. Creada por Gabriel Iovanna, un empresario con más de tres décadas de experiencia en la industria de eventos, la herramienta nació a fines de diciembre con la premisa de convertir la búsqueda de un salón en una experiencia digital, personalizada y eficiente.

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La plataforma a la cual se accede a través de la web www.evenapp.com.ar, reúne actualmente más de 400 salones de eventos de todo el país y apunta a centralizar en un solo lugar la oferta para celebraciones sociales, corporativas y encuentros privados. La propuesta no solo permite encontrar espacios, sino también filtrar alternativas según el tipo de evento, ubicación, capacidad, presupuesto y servicios disponibles.

Cómo nació Evenapp Iovanna conoce el negocio desde adentro. Es DJ, operador de eventos, proveedor tecnológico de equipamiento y también dueño de espacios propios. Esa trayectoria fue la que lo llevó a detectar una necesidad concreta dentro del mercado: profesionalizar la forma en que los salones se muestran y cómo los clientes los descubren.

A diferencia de los tradicionales directorios online, Evenapp incorpora inteligencia artificial para asistir al usuario durante la búsqueda. “La plataforma permite iniciar la experiencia a través de una barra de búsqueda convencional o mediante un chat asistido por IA”, explicó su creador. Con este impulso, se logra el objetivo final: generar un “match” entre la necesidad del usuario y la propuesta del salón.

Uno de los diferenciales del sistema es que cada establecimiento puede construir un perfil detallado con imágenes, servicios, promociones y disponibilidad, lo que mejora la visibilidad para el negocio y simplifica la decisión para el cliente. Además, el contacto entre ambas partes se realiza mediante formularios internos, lo que le da trazabilidad a cada consulta y permite a la plataforma medir la efectividad comercial de cada publicación.

Planes para un futuro muy cercano El próximo paso de la compañía será incorporar herramientas de mayor sofisticación para el sector, como un calendario dinámico con tarifas variables según la temporada. El modelo replica una lógica ya habitual en la hotelería: precios más altos en fechas de mayor demanda y promociones en meses de menor actividad. En mercados como Buenos Aires, Mendoza o Mar del Plata, donde la estacionalidad cambia según la región, esa funcionalidad podría convertirse en una ventaja competitiva para los operadores. Entre las nuevas funciones en desarrollo también figuran un sistema de pre-reservas online que permitirá bloquear un salón por 72 horas antes de confirmar la contratación, cupones de descuento descargables para usuarios y una futura integración de proveedores de catering, ambientación, sonido y personal eventual para cubrir necesidades urgentes. Con un equipo de cinco personas entre perfiles comerciales y administrativos, Evenapp busca posicionarse como un actor tecnológico dentro de una industria que todavía mantiene gran parte de su operatoria fuera del entorno digital. En un negocio donde la experiencia del cliente es central, la apuesta de Iovanna es que la tecnología también sea parte del evento.