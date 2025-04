Famosa animadora enfrenta quiebra millonaria y desmiente graves acusaciones hacia ella: "No tengo dinero..."

La ex modelo chilena y presentadora de noticias Tonka Tomicic decidió salir a comunicar su situación legal y desmentir los rumores que circulaban a su alrededor. Es que, por la vinculación con su ex esposo, se presumía que podía ser parte de los delitos financieros que él enfrenta . El anticuario de Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, recibió una denuncia por asociación ilícita, recepción aduanera y defraudación tributaria.

El comercio, de venta de relojes y joyería, pertenece a su ex pareja. De todas maneras, tanto los abogados como las autoridades que investigan el caso, desestimaron su relación con los hechos. Por eso, arrepentida por no haberlo hecho antes, se comunicó telefónicamente con Buenos Días a Todos, de TVN, el noticiero que conducía antes del conflicto.

“Estoy en este proceso. He tratado de negociar y le he propuesto al banco tres posibilidades distintas para solucionar. El banco no ha tenido, el Banco Santander, no ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo conmigo. Y yo no sé qué más hacer”, comentó.

Desmintiendo rumores: Tonka Tomicic aclara las especulaciones sobre su dinero en el extranjero

Por otro lado, también se especulaba con que tuviera cuentas en el exterior, con dinero no declarado en paraísos fiscales: “Estaban especulando que casi que yo tenía dinero en paraísos fiscales, que tenía plata guardada afuera, entonces yo en general he tenido una dinámica de guardar silencio. Pero siento que tanto guardar silencio, se ha dicho cada cosa en la televisión, en los medios escritos y pienso que en algún minuto, si yo no digo algo, nadie lo va a decir, y cualquiera puede seguir enlodando, sin pruebas. Porque tú no puedes decir cosas así al boleo”, dijo con un notable enojo, y agregó: “Yo no tengo dinero en el extranjero, no tengo dinero en paraísos fiscales, y llamo a las personas que dicen eso, que entreguen las pruebas, porque eso es falso lo que dicen, y generan un daño tremendo”.