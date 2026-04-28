Invento millonario: el triciclo sin cadenas que promete reemplazar a todas las bicicletas del mundo

Un nuevo desarrollo promete cambiar radicalmente la manera en la que la gente se traslada, con el apoyo de la tecnología.

Tras más de un siglo en que las bicicletas usaron el sistema clásico a cadena, un nuevo invento busca dejar atrás ese modelo tradicional. Con una propuesta que promete cambiar totalmente la manera en la que se genera el movimiento de este tipo de vehículos, presentaron una innovación más práctica y fácil.

Ahora, la aparición de un transporte distinto , con tecnología eléctrica integrada y sin conexión mecánica directa entre los pedales y las ruedas, despertó cierto interés en distintos mercados. Su diseño innovador no solo plantea una alternativa técnica, también genera un cambio en la manera en que la que el usuario implementa su esfuerzo físico.

El modelo se llama ICE Trike y su sistema central, el ICE PERS , se basa en transformar la energía del pedaleo en electricidad . A diferencia de las bicicletas convencionales, acá las piernas no impulsan directamente la rueda trasera, ya que un generador ubicado en la zona de los pedales convierte cada movimiento en corriente eléctrica.

Esa energía viaja a través de cables hacia un motor integrado en la rueda trasera, que cuenta con una potencia de 250 W y un torque de 75 Nm , lo que facilita la aceleración en pendientes o cambios de terreno. Cuanto mayor es la intensidad del pedaleo, mayor es la energía producida y, por ende, la velocidad que se alcanza.

Además, el sistema incorpora un software que interpreta la cadencia en tiempo real y ajusta automáticamente la resistencia. De esta manera, el usuario no necesita cambiar de marchas ni preocuparse por configuraciones manuales, ya que todo el proceso se adapta automáticamente según el ritmo de pedaleo.

Otro punto a favor es la posibilidad de frenar y recuperar energía al mismo tiempo. Al pedalear hacia atrás, el vehículo reduce la velocidad y recarga la batería, entendiendo la autonomía hasta un 25%. Ese mismo movimiento también le permite desplazarse en reversa, algo más complicado con una bicicleta o triciclo común.

Al ser un vehículo impulsado por la tecnología, el conjunto debe cargarse y se alimenta con una batería de 700 Wh ubicada debajo del asiento. Su autonomía puede alcanzar entre 64 y 96 kilómetros, dependiendo del uso, el peso del conductor y las condiciones del terreno.

Triciclo ICE Trikes Sin necesidad de una palanca de cambios tradicional, el generador de pedales PERS lee tu cadencia en tiempo real y ajusta la resistencia del motor. Gentileza - ICE

Las características más importantes de este invento millonario

Uno de los puntos más fuertes de este desarrollo es la eliminación total de la cadena, los cambios y otras piezas que suelen desgastarse con el uso. Al no contar con componentes mecánicos tradicionales, el mantenimiento es mucho más fácil, ya que el sistema está preparado para funcionar sin intervenciones durante los primeros 50.000 kilómetros. En cuanto al peso, el sistema electrónico ronda los 3,5 kg, el motor 4,5 kg y la batería 3,7 kg.

El vehículo ofrece cinco niveles de asistencia que van desde un modo sin ayuda adicional hasta uno que multiplica la potencia del pedaleo en un 400%. En su configuración más exigente, puede alcanzar los 32 km/h en menos de tres segundos. Está diseñado como un triciclo reclinado con dos ruedas delanteras y una trasera para reducir el riesgo de caídas y mejorar el equilibrio en curvas. Además, la posición del cuerpo distribuye mejor el peso, lo que disminuye la presión sobre la espalda, el cuello y las muñecas.

Para la seguridad del usuario, este invento incorpora funciones digitales como bloqueo mediante PIN, rastreo GPS y llaves virtuales, diseñadas para evitar cualquier tipo de robo. El sistema cuenta con una aplicación llamada Active Pilot que permite monitorear el rendimiento, actualizar el software y acceder a estadísticas de uso, ofreciendo una experiencia más completa.