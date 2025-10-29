Frigorífico pampeano reduce jornadas y sueldos para sostener los puestos de trabajo Por Yanina Otero







Carnes Pampeanas acordó con el gremio un nuevo plan de suspensiones por tres meses. El sector viene de meses complicados, con caída de exportaciones y un consumo interno que no repunta.

El frigorífico, controlado por el Grupo Lequio, atraviesa meses de baja rentabilidad por la caída del consumo interno y las exportaciones de carne. NA

La crisis que atraviesa la industria frigorífica volvió a golpear a Carnes Pampeanas, una de las principales plantas de faena de La Pampa y parte del Grupo Lequio. La compañía prorrogó el esquema de suspensiones rotativas y reducción de jornada laboral del 40% hasta el 31 de diciembre, en un intento por preservar los puestos de trabajo en un contexto de caída de la rentabilidad y desplome de la demanda interna.

El nuevo acuerdo fue homologado por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa a través de la Resolución 150, emitida el 20 de octubre. Establece que los trabajadores cumplirán el 60% de las horas habituales, mientras que la empresa abonará el 40% del salario en concepto remunerativo y el 60% restante como suma no remunerativa, según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne, que impulsó el entendimiento, remarcaron que se trata de una medida “para mitigar el impacto económico de la crisis y sostener el empleo”, en una provincia donde el sector da trabajo a más de 2.000 personas. El gremio aceptó el esquema de ingresos mixtos “como parte de un esfuerzo compartido con la patronal”.

Un respiro para evitar despidos El convenio, que se mantendrá vigente por tres meses, replica el formato que ya había regido entre julio y septiembre, también con aval provincial. En esta nueva etapa, la empresa volvió a comprometerse a no realizar despidos sin causa y a mantener como base indemnizatoria la totalidad de los haberes, tanto los remunerativos como los no remunerativos, en caso de desvinculaciones futuras.

Además, los trabajadores próximos a jubilarse fueron exceptuados del régimen de suspensiones y percibirán la totalidad de sus salarios de manera remunerativa, para evitar perjuicios previsionales. La resolución aclara que ningún empleado cobrará por debajo de la garantía horaria legal.

El acuerdo llega en un momento delicado para todo el complejo cárnico argentino, que enfrenta una caída del 30% en las exportaciones nacionales y más del 40% en el caso de La Pampa, según datos de la Agencia I-Comex. A esto se suma un consumo interno en mínimos históricos, afectado por la pérdida del poder adquisitivo, y el aumento de tarifas, costos logísticos y financieros. Frigorífico Uruguay El consumo interno de carne vacuna continúa deprimido por la caída del poder adquisitivo. (Foto: Freepik) De la expansión a la crisis El panorama contrasta con el proceso de expansión que el Grupo Lequio, controlante de Carnes Pampeanas, encaró a mediados de año. En junio, la compañía anunció la integración operativa con el histórico Grupo Mattievich, sumando cinco frigoríficos en Santa Fe, entre ellos los de Carcarañá, Casilda y Villa Gobernador Gálvez, y una grasería, con lo cual pasó a liderar el mercado nacional en volumen de faena y número de plantas. Esa operación llevó a Lequio a administrar siete frigoríficos y dos graserías, con una capacidad anual de 680.000 cabezas, cifra que lo posiciona como uno de los grupos de capital argentino más relevantes del rubro. Sin embargo, la fuerte contracción del consumo interno alteraron las proyecciones de crecimiento. El sector atraviesa una etapa de reconversión forzada, donde ganar escala y reducir costos ya no alcanza. Los frigoríficos deben hacer frente a mayores exigencias de trazabilidad y certificaciones sanitarias en los mercados externos, al tiempo que el encarecimiento del país en dólares y la distorsión cambiaria recortan márgenes de exportación.

