El gobierno de EEUU analiza cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina a 80.000 toneladas

En las últimas horas se conoció que el gobierno de Estados Unidos analiza cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina de 20.000 a 80.000 toneladas. La medida de la administración que lidera Donald Trump generó el enojo de los productores agrícolas de su país.

Según el Ministerio de Economía, Argentina tiene un cupo tarifario anual “carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada” por 20.000 toneladas, cifra que se cuadriplicaría gracias al nuevo programa sobre ganadería de EEUU.

En medio de su búsqueda por disminuir los precios de la carne , Trump “está incrementando cuatro veces la cuota arancelaria para la carne argentina, llevándola a 80.000 toneladas métricas (88.185 toneladas) al año”, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a Bloomberg.

La medida busca reducir los precios internos en Estados Unidos, pero generó malestar entre los productores locales.

A pesar de que el presidente había anticipado la compra de carne argentina con el objetivo de bajar los precios, había preocupación por la fiebre aftosa , un problema por el que la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, había expresado su preocupación.

Rollins habló de la preocupación de su país por la enfermedad que circula entre los animales en Argentina , lo que generaría que tengan una mayor cautela a la hora de importar carne vacuna.

En una entrevista televisiva, Rollins aseguró que Estados Unidos consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, y 10 de esos 12 son de producción local.

“Los otros dos millones se producen en el extranjero y hay diferentes partes de eso. Está McDonald’s y la carne molida versus los cortes musculares reales, que son para muchos estadounidenses la parte saludable de esto”, explicó.

A pesar de que admitió que Trump “ha mencionado un par de veces” la posible apertura del mercado a productos argentinos, señaló que las compras no serían por grandes cantidades, como se esperaba en un principio.

“Creo que vamos a tener más información en los próximos días, pero como parte de esas doce millones de toneladas métricas, no será mucho lo que compremos”, dijo la funcionaria.