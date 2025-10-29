Para empresas: Santander lanzó una nueva plataforma digital para gestionar cobros y pagos







Con una inversión de u$s8 millones, el banco presentó una herramienta digital que conecta cobradores y pagadores en un mismo ecosistema, con foco en pymes y grandes empresas.

La nueva solución fue desarrollada bajo un modelo B2B2C (Business to Business to Consumer).

Santander Argentina lanzó “Santander Pay”, una plataforma que busca transformar la manera en que las empresas gestionan sus cobros y pagos. La nueva solución digital permite integrar en un solo espacio todos los canales y medios de pago, desde transferencias y QR hasta DEBIN, efectivo y cheques, con próximas incorporaciones de tarjetas a través de Getnet, la red de adquirencia del grupo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una inversión inicial de u$s8 millones, el sistema ya comenzó a operar en fase piloto con dos compañías, y durante el próximo año el banco prevé ampliar su alcance a un amplio universo de clientes corporativos, impulsando la digitalización de los cobros empresariales en todo el país.

“Con Santander Pay damos un nuevo paso en nuestra estrategia de transformación digital. Buscamos simplificar la experiencia de cobros y pagos para empresas y sus clientes, integrando lo mejor de la tecnología del Grupo Santander con nuestra presencia local”, destacó Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

Interoperabilidad y tecnología abierta Santander Pay se presenta como una plataforma 100% interoperable, abierta y apificada, desarrollada bajo estándares internacionales de seguridad y compliance. La herramienta integra soluciones del ecosistema Santander y de terceros, garantizando trazabilidad en cada operación y adaptándose a las necesidades de empresas de distintos tamaños.

“Esta plataforma resume la visión de un banco global, digital y cercano, que combina la escala del Grupo Santander con la capacidad de operar desde cualquier lugar, de forma ágil y segura. Es una propuesta de valor que potencia la competitividad de las empresas argentinas”, afirmó Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones de Santander Argentina.

Impacto en la inclusión y la formalización La nueva solución fue desarrollada bajo un modelo B2B2C (Business to Business to Consumer), pensado para digitalizar de punta a punta los flujos de cobros empresariales. Según el banco, esta digitalización tiene efectos directos sobre la inclusión financiera y la formalización de operaciones, especialmente en pymes y emprendedores. “Al integrar todos los medios de pago en un mismo canal, ayudamos a las empresas a reducir costos, mejorar su control operativo y construir historial financiero”, subrayó Butti. Desarrollada con tecnologías de inteligencia artificial, la herramienta cumple con los más altos estándares de ciberseguridad del Grupo Santander, incluyendo procesos de certificación PCI (Payment Card Industry). Con este lanzamiento, el banco refuerza su apuesta por la transformación digital y busca consolidarse como un actor clave en la digitalización de los cobros empresariales en la Argentina.

Temas Santander

Empresas

Pagos