Fue la vocalista principal de una famosa banda de rock pero decidió vender todo su catálogo: de cuánto es la fortuna de Stevie Nicks

Apodada como la Bruja Blanca, la cantante marcó un antes y un después en el impacto de las mujeres en el género.

Fleetwood Mac fue una de las bandas de rock más importantes de las últimas décadas ya que redefinieron la manera de hacer música , con la combinación de producciones complejas y letras emocionales. La revolución de esta banda comenzó con la llegada de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks , quien se convirtió en la vocalista principal .

Como dato curioso, Nicks fue la primera mujer en ser introducida dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll : la primera vez fue junto a Fleetwood Mac en 1998 y la segunda como solista en 2019. Otras mujeres que poseen este logro son Tina Turner y Carole King , ambas introducidas en 2021.

Stevie Nicks comenzó a cantar de muy pequeña gracias a su abuelo, pero cuando a los 16 años le regalaron su primera guitarra, empezó a escribir sus primeras canciones propias . Durante su adolescencia, conoció a Lindsey Buckingham , quien se convertiría en su pareja en el futuro y la invitó a participar en su banda de rock psicodélico, Fritz .

Cuento este grupo se disolvió, Buckingham y Nicks continuaron con su carrera como dúo, llamado Buckingham Nicks . Sin embargo, en 1975 se unieron a Fleetwood Mac , en la que realizaron una gran cantidad de álbumes y canciones icónicas, como es el caso de “Rumours” , un disco publicado durante una época en la que los rumores de peleas y amores rodeaban a la banda.

Por otro lado, en 1981, la cantante decidió lanzarse como solista. Su estilo visual único, su voz, sus rápidos vibratos y sus letras sentimentales la llevaron al estrellato instantáneamente. Hoy en día, ella continúa con su carrera y comenzó un nuevo tour, en el que interpreta clásicos propios y de la banda de rock.

Patrimonio neto de Stevie Nicks

Stevie Nicks 2

Actualmente, Stevie Nicks cuenta con un patrimonio estimado de 120 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.

A pesar de haber recaudado una buena parte de este gracias a la música, también ganó un considerable monto en 2020, cuando vendió el 80% de su catálogo musical a la editorial Primary Wave, lo que incluye canciones como “Landslide” y “Edge of Seventeen”.

De este negocio, obtuvo 100 millones de dólares y se quedó con el 20% de las acciones de su música.