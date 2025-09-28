De cuánto es la fortuna de Mick Jagger, más allá de los Rolling Stones: un imperio millonario entre música, películas y armónicas

Conocé la carrera de este icónico cantante y cómo logró recaudar su capital, sin contar las ganancias de la banda.

A pesar de haber iniciado su carrera en 1962, los Rolling Stones se mantienen como una de las bandas más icónicas y respetadas del rock and roll . Su vocalista , Mick Jagger , destaca por su voz, sus movimientos y las canciones de su autoría que se convirtieron en clásicos de la música moderna.

Esta semana, los Rolling Stones anunciaron la versión reimaginada y remasterizada de su álbum “Black and Blue” , estrenado originalmente en 1976. Este álbum cuenta con una caja deluxe en la que se incluyen Blu-rays de presentaciones poco conocidas, canciones inéditas, un libro de 100 páginas con fotos exclusivas y un póster con la portada del disco original.

Nacido en Dartford, Kent, Jagger admitió que siempre sintió que era un cantante al que le encantaba escuchar a otros . Durante sus años escolares participó en el coro y conoció a Keith Richards, uno de sus mejores amigos y compañero en la banda. De hecho, cuando terminaron la escuela se distanciaron, pero gracias a un viaje en tren en el que llevaban álbumes de Chuck Berry y Muddy Waters se reencontraron.

Años después, ambos se mudaron juntos y Richards comenzó a idear lo que luego serían los Rolling Stones, mientras que Jagger comenzó a estudiar administración de empresas en la London School of Economics. Sin embargo, decidió abandonar la carrera para unirse a su amigo y a Brian Jones, guitarrista de la banda, en la formación de los Stones.

El éxito de la banda fue mundial, y Jagger se consagró como uno de los vocalistas más influyentes de la historia del rock and roll. Desde la década de los 60’s la banda se convirtió en referente de la contracultura y la rebeldía juvenil, y jugó un rol fundamental en la introducción del blues a este género.

No obstante, durante la década de los 80 's, Jagger empezó a incursionar en la música como solista. Publicó varios álbumes y llegó a colaborar con grandes artistas de la industria, como los Jacksons. Por otro lado, en 2011 formó un nuevo grupo musical llamado SuperHeavy, en el que fusionaba los distintos estilos musicales de sus compañeros, Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley y AR Rahman.

Patrimonio de Mick Jagger

Hoy en día, Mick Jagger cuenta con un patrimonio total de 600 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Sin embargo, el cantante no solo recaudó esta fortuna gracias a su música.

En 2023, lanzó su propia marca de armónicas en colaboración con Lee Oskar y Whynow Music. Asimismo, fundó la productora Jagged Films con la productora de cine Victoria Pearman, en la que realizaron distintas películas, como el documental “Being Mick”, centrado en la vida del cantante.