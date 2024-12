Fue un exitoso empresario multimillonario, pero ahora trabaja en un rubro impensado tras perderlo todo: qué pasó con John Foley

John Foley

¿Cómo pasó John Foley de ser multimillonario a perderlo todo?

Para el mes de Noviembre del año 2021, el valor de las acciones de Peloton se desplomó, y el ex CEO perdió su patrimonio rápidamente, así como su estatus de multimillonario. "En ese momento tenía mucho dinero, pero en acciones, nada en el banco y lo he perdido todo, he tenido que vender casi todo en mi vida" declaró al New York Post.