Fue un magnate multimillonario de la tecnología pero la obsesión por la felicidad lo dejó solo y viviendo como un pordiosero

El 18 de noviembre de 2020 ocurrió un hecho trágico. En un tinglado que la dueña de esa casa utilizaba como depósito, en New London, Connecticut ocurrió un incendio muy feroz. Los bomberos intentaron ingresar rápidamente pero la puerta estaba completamente cerrada desde adentro. Entre las llamas, bajo una manta yacía el cuerpo agonizante de Tony Hsieh, y aunque lograron salvarlo, luego de 9 días los daños sufridos se hicieron irreversibles , y el ex magnate multimillonario murió el 27 de noviembre.

2 años después de su fundación, él y sus socios la vendieron a Microsoft por la suma de 265 millones de dólares. De todas maneras, no la vendió por el dinero, sino porque era infeliz. Trabajaba demasiado y los elogios de las industrias no eran suficientes para él. Luego puso una consultora llamada Venture Frogs. A esa consultora le llevaron la idea de poner una tienda virtual de zapatos, y si bien al principio no le interesó, luego creó Zappos, una tienda virtual que se volvió un éxito rotundo. La clave estuvo en la intención de satisfacer al cliente.