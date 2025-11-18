Chau al bikini simple: la nueva tendencia para el verano 2026 que llega con trajes de baño dobles y muchas estampas

Dua Lipa y Kylie Jenner son algunas de las celebridades que muestran estas combinaciones en sus looks playeros, impulsando el furor por los trajes superpuestos.

Este verano trae un giro inesperado a la moda playera: el traje de baño dejó de ser una sola pieza y pasó a convertirse en un look por capas . La tendencia, conocida como "bikini layering" , logró instalarse como una forma de jugar con texturas, colores y recortes sin necesidad de estrenar prendas nueva.

La propuesta es simple y apunta a superponer dos bikinis para crear combinaciones únicas, más personalizadas y con un toque de diseño. De la mano de celebridades como Dua Lipa y Kylie Jenner que ya la incorporaron, esta idea promete dominar el 2026.

La tendencia del "bikini layering" propone usar dos piezas superpuestas para crear volumen, contraste y nuevos diseños sin necesidad de comprar un traje de baño distinto. La clave está en jugar con distintas texturas, colores y recortes , logrando efectos visuales más sofisticados que el tradicional.

Las combinaciones más populares mezclan tops triangulares con corpiños deportivos , o microtops por debajo para sumar estructura y sostén. En la parte inferior, muchas optan por usar colaless de tiras finas con bombachas más amplias , lo que estiliza la cintura y permite ajustar el nivel de cobertura.

Los textiles, por su parte, suman protagonismo. Podés mezclar piezas en lycra clásica con otras metálicas, brillosas, crochet o mesh , que aportan transparencias sutiles.

La tendencia también utiliza gamas cromáticas contrastantes, como colores pasteles con neón, nudes con animal print o tonos metalizados con colores plenos. La idea general es generar un bikini “customizado”, donde cada capa aporta una dimensión distinta para destacar en la playa o en la pileta durante el verano 2026.

Quienes son las celebridades que ya se sumaron a las bikinis dobles

Dua Lipa

Las primeras imágenes que detonaron la tendencia aparecieron en Ibiza, cuando la artista fue fotografiada con un bikini metalizado de Oséree que parecía multiplicarse en capas: tonos burdeos y azul cielo, brillos y un juego visual que imitaba dos piezas superpuestas. Ese look se volvió viral en pocas horas y puso el término “double bikini” en boca de todos.

Además, Dua suma detalles de argollas y cadenas, logrando un layering con estética Y2K.

Tyla

La artista apareció luciendo combinaciones dobles, y hasta triples, en tonos tierra y metálicos, una elección que encaja con su estética sensual y minimalista. Tyla suele apostar por texturas suaves y capas finas que estilizan la figura sin sobrecargar el look, marcando un camino para quienes quieren sumar volumen sin perder simplicidad.

Kylie Jenner

Kylie apuesta por bikinis dobles con brillo, tejidos metalizados y recortes geométricos. Suele combinar un top triangular básico como primera capa con otro más estructural arriba, logrando volumen y efecto "push-up".

Bella Hadid

Siempre cercana a las tendencias de playa, la modelo elige un layering más minimalista, basado en tonos neutros y superposiciones sutiles. Prefiere los sets con mesh translúcido que deja ver la pieza inferior.

A su vez, sus looks abren la puerta a accesorios clave, como camisas transparentes, pareos de seda, pañuelos, lentes XL o collares de perlas.