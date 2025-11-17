Seguridad y protección: el nuevo invento que millones de padres buscarán para sus hijos







Una solución pensada para millones de familias llega con tecnología segura, diseño atractivo y control remoto para cuidar a los más chicos.

Un desarrollo pensado para el cuidado auditivo infantil revoluciona el mercado. Freepik

Proteger a los más chicos se volvió una prioridad absoluta para millones de familias que, ante un mundo repleto de amenazas cotidianas, buscan soluciones prácticas y tecnológicas. En este contexto, surge un nuevo invento pensado para cuidar la salud auditiva de los niños y facilitar la supervisión remota de los adultos.

Con diseño moderno, funciones de seguridad avanzadas y un enfoque amigable para los más chicos, esta innovación promete conquistar tanto a padres como a especialistas en cuidado infantil. La tecnología aplicada al bienestar infantil pisa cada vez más fuerte.

Auriculares JBL Junior Free. Una solución pensada para millones de familias llega con tecnología segura, diseño atractivo y control remoto para cuidar a los más chicos. Foto: JBL Invento millonarios: los nuevos auriculares para niños Los nuevos auriculares de JBL fueron diseñados especialmente para niños y apuntan a combinar seguridad, comodidad y diversión. Su estructura abierta permite que los oídos permanezcan libres, lo que mejora la conciencia del entorno y reduce los riesgos al aire libre o en situaciones escolares.

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es el control parental remoto, que ofrece a los adultos la posibilidad de ajustar el volumen y gestionar el tiempo de uso desde una aplicación móvil. Esta función brinda tranquilidad y refuerza el compromiso con la salud auditiva infantil.

Los auriculares integran limitadores de volumen automáticos, evitando que el sonido supere los 85 decibeles, umbral máximo recomendado para niños según organizaciones de salud. Además, se conectan por Bluetooth y cuentan con una batería de larga duración que se adapta al ritmo activo de los chicos.

