5 consejos clave para impulsar las ventas en la industria gastronómica

1. Gestión de pedidos

Tras la pandemia hubo una adopción masiva del delivery y take away en todo tipo de restaurantes; sin embargo, también se incrementaron las complicaciones debido al no tener una gestión organizada de los pedidos que llegaban. Para asegurar el éxito de la venta y que ese comprador vuelva a elegirnos, es importante resolver su pedido de forma óptima. Poder trackear el pedido, saber cuándo está listo y que no haya errores en la comanda son los aspectos más valorados.

Desde la nueva modalidad take way plus también es relevante entregar el pedido cumpliendo el protocolo de seguridad e higiene; de esa forma el comprador se siente seguro y volverá a elegirnos.

2. Fila de espera online

Si bien autorizaron la apertura de locales gastronómicos en varios puntos del país, muchos usuarios siguen eligiendo la modalidad take away, pero ¿cómo puede el usuario saber cuando su pedido está listo? Existen aplicaciones como Waitry que permiten integrar las comandas a la plataforma y generar una fila de espera online; es decir que le avisa al comprador cuando puede entrar al local a buscar su pedido. De esta forma, evitamos la conglomeración de personas en el local, respetando la distancia social e informando al comprador constantemente.

3. Carta digital

La digitalización llegó para quedarse. Ante los nuevos protocolos, los clientes prefieren evitar contacto con elementos innecesarios, pero siempre tienen a mano su celular que les permite visualizar el menú o carta digital del local. En un simple paso, tras escanear el código QR podrán acceder a la carta. A través de la carta digital los clientes no sólo podrán visualizar la oferta del local sino también cargar y efectuar el pedido. Asimismo, tiene integrada la billetera virtual empleada, que les permite abonar la cuenta sin generar contacto con el dinero.

4. Planes de fidelización

Ante tanta competencia, es clave diferenciarse del resto. Adoptar e implementar alguna acción de fidelización hará que nuestros clientes nos prefieran por sobre otros locales con los que competimos por ese lugar de preferencia que ocupamos en la vida de los consumidores habituales.

Crear promociones como descuentos, regalos o cupones privados, son algunas ideas para diferenciarnos. Waitry permite generar promociones o descuentos personalizadas, es decir sobre aquellos productos o platos que el cliente suele consumir. También difunde y publica en la app las promociones genéricas de cada local para que ganen visibilidad. Las promociones se pueden compartir en las redes sociales e incluso incorporar un código QR propio.

Otra opción es tener un plan de fidelización, un sistema de puntos, en el que los usuarios acumulan puntos con los pedidos efectuados para luego canjear en el local por descuentos o regalos. Una acción de fidelización es un gran paso para empatizar con la audiencia de nuestro comercio.

5. Gestión de mesas al aire libre

Tras las nuevas aperturas o modalidades, que habilitan las mesas al aire libre en algunos puntos del país es necesaria una gestión apropiada de ellas para que el local no sobrepase su capacidad y pueda ofrecer el mejor servicio con los protocolos sugeridos.

Con una app podrán mostrar la disponibilidad de mesas en tiempo real, para que no se produzca una aglomeración en el local o que los comensales sepan que disponibilidad tiene el local con anterioridad.