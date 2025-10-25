General Motors aplicó un recorte de más de 200 empleados pese a mejorar su pronóstico de ganancias







La compañía busca optimizar su estructura ante el impacto de los aranceles y la desaceleración en las ventas de autos eléctricos.

Los recortes en General Motors se concentraron en su sede de Michigan, en un contexto de reestructuración y caída en las ventas de autos eléctricos. NA

General Motors (GM) confirmó el despido de más de 200 empleados en Estados Unidos, apenas unos días después de haber elevado su previsión anual de ganancias. Los recortes alcanzaron principalmente al personal asalariado del Centro Tecnológico de Warren, en el estado de Michigan.

La medida forma parte de un proceso de reorganización interna que apunta a mejorar la eficiencia y reducir costos operativos, en medio de presiones por los aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump. Estos gravámenes, que encarecieron la importación de autopartes, limitaron además las inversiones en el desarrollo de vehículos eléctricos, un segmento que sigue mostrando ventas por debajo de lo esperado.

Ajuste tras un trimestre de resultados récord Pese al contexto, la compañía reportó ganancias superiores a las previstas en el tercer trimestre, impulsadas por la alta demanda de camionetas y SUV, lo que llevó a ajustar al alza su proyección de beneficios para 2025. Las acciones de GM treparon a su nivel más alto en más de cinco años tras el anuncio.

Más tarde, y según señaló un portavoz de la empresa al medio Bloomberg, los despidos se concentraron en el área de ingeniería de diseño, donde se eliminaron funciones vinculadas al diseño asistido por computadora (CAD). “Estamos reestructurando nuestro equipo para fortalecer las capacidades principales de ingeniería de diseño arquitectónico”, explicó la compañía en un comunicado.

“Reconocemos el esfuerzo y las contribuciones de los empleados afectados y les agradecemos su dedicación”, agregaron desde la automotriz, que continúa ajustando su estructura interna en busca de mayor competitividad en un mercado que atraviesa una transición hacia la movilidad eléctrica.