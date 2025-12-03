Banco Galicia celebró 120 años en Argentina y destacó la necesidad de avanzar con reformas + Seguir en









En el marco del encuentro de fin de año con periodistas, Galicia homenajeó sus 120 años de historia destacando su compromiso con el desarrollo del país, el impulso a proyectos de impacto social, los logros alcanzados durante 2025 y su visión para 2026.

Galicia proyecta un escenario de crecimiento para Argentina

Durante el cocktail exclusivo para periodistas, Diego Rivas, CEO de Galicia repasó los principales hitos que construyeron la identidad del Banco desde su fundación en 1905, cuando un grupo de inmigrantes —entre ellos la familia Escasany— creó el Banco de Galicia y Buenos Aires con una fuerte vocación de contribuir al progreso del país. Décadas después, en 1940, las familias Ayerza y Braun Menendez se sumaron impulsando un período de gran expansión.

A lo largo de estas décadas, Galicia acompañó a generaciones de argentinos, transformándose junto con la economía del país y acelerando en los últimos años su capacidad tecnológica para consolidarse como líder en innovación financiera.

“Hoy reafirmamos quiénes somos: una plataforma financiera en evolución constante, que combina experiencia, innovación, compromiso social y cercanía”, expresó Diego Rivas, CEO de Galicia.

“Multiplicar Impacto”: una inversión social de 120 millones de pesos Con motivo de los 120 años, el Banco anunció el ganador del concurso Multiplicar Impacto, una iniciativa que busca generar un impacto social y ambiental sostenible, mediante el cual donará 120 millones de pesos a un proyecto social elegido por clientes, colaboradores y la comunidad. De las 24 organizaciones participantes de todo el país, el proyecto que más votos recibió fue Colegio Bosque del Conocimiento, de la organización AKAMASOA. Más de 72.000 personas participaron de la votación. A través de este proyecto, Galicia financiará la construcción de 25 aulas de un nuevo colegio agroindustrial en Lima (Zárate), desarrollado con un modelo comunitario en el que familias y voluntarios trabajan en conjunto para transformar la realidad educativa de miles de jóvenes.

2025, un año de expansión Este año, Galicia concretó la integración con los negocios de HSBC en Argentina, sumando más de 600.000 nuevos clientes y consolidándose como la plataforma financiera privada más grande del país.

Además, realizó una inversión histórica de 340 millones de dólares en tecnología, acelerando la transformación digital, fortaleciendo la ciberseguridad e incorporando inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia de los clientes. Captura de pantalla 2025-12-03 170150 Diego Rivas, CEO de Banco Galicia Visión 2026: estabilidad, reglas claras y más inclusión financiera Mirando hacia adelante, Galicia proyecta un escenario de crecimiento para Argentina, basado en estabilidad macroeconómica y marcos normativos que impulsen la inversión y la inclusión financiera. Además, destacó la necesidad de avanzar en las reformas laboral, impositiva y previsional que promuevan previsibilidad y competitividad; la importancia de eliminar impuestos distorsivos, como el impuesto a los débitos y créditos, que encarece operaciones y desalienta la bancarización; el rol central del sistema financiero para ampliar el crédito: hoy el crédito al sector privado representa solo el 12% del PBI, muy por debajo de la región; el impulso al desarrollo del mercado de capitales para financiar proyectos productivos de largo plazo y la necesidad de reglas claras y parejas para todos los actores del ecosistema financiero, bancos y fintechs, promoviendo una competencia justa e innovación sostenible. Para finalizar, Diego Rivas resaltó: “Celebrar 120 años no es mirar atrás, sino asumir con responsabilidad el futuro. Nuestro compromiso es y será siempre con Argentina. Tomamos decisiones desde y para el país, acompañando a las personas, a las empresas y a las comunidades para impulsar el desarrollo y la inclusión financiera con una mirada de largo plazo.”