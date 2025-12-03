Innovación en conectividad: una nueva red satelital 5G promete más datos y menor latencia para el IoT global

Myriota lanza una plataforma que amplía el flujo de información y optimiza el rendimiento en zonas aisladas. Cuando arribará el servicio a la Argentina.

La firma avanza en Argentina con una red satelital pensada para conectar dispositivos IoT en zonas remotas, a partir del lanzamiento del servicio Myriota HyperPulseTM, basado en tecnología NB-NTN

La innovación vuelve a ocupar un lugar central en el ecosistema del Internet de las Cosas (IoT) con la llegada de HyperPulse, la nueva red satelital 5G NTN que Myriota pone en disponibilidad general para conectar dispositivos en cualquier zona del planeta.

El lanzamiento se presenta como un avance tecnológico que amplía capacidades , redefine costos y expande el alcance de la conectividad remota. Desde el 15 de diciembre, la red entra en operación en Estados Unidos, México, Brasil, Australia y Arabia Saudita, mientras prepara su desembarco en Argentina para principios de 2026, junto con otros países de Sudamérica, Europa y el Sudeste Asiático.

La propuesta de HyperPulse toma como base la arquitectura 5G NTN desarrollada por Myriota y la combina con capacidad en banda L arrendada a Viasat. Esta integración permite una operación flexible del sistema: la red ajusta parámetros clave como latencia y volumen de datos según la demanda de cada cliente o las condiciones ambientales. De esta manera, se conforma una plataforma escalable a nivel global que sirve tanto a empresas que necesitan expandir flotas de dispositivos como a organizaciones que requieren estabilidad extrema en zonas de difícil acceso .

Myriota destaca que HyperPulse apunta a un objetivo claro: bajar costos operativos del IoT satelital y, al mismo tiempo, ampliar el alcance real de la conectividad. La firma proyecta un despliegue progresivo que incorporará nuevos países durante 2026, con especial foco en regiones donde las redes terrestres aún muestran limitaciones estructurales.

El lanzamiento de HyperPulse se suma al servicio UltraLite, que ya funciona como solución de máxima eficiencia energética y gestión optimizada del espectro. A diferencia de UltraLite, HyperPulse introduce menores niveles de latencia y asignaciones diarias de datos más amplias. Este cambio abre nuevas posibilidades en ramas que requieren información abundante o actualizaciones frecuentes.

Entre los usos potenciales se destacan el monitoreo y rastreo de equipos pesados, contenedores, vagones ferroviarios y remolques; la medición inteligente en servicios públicos; estaciones meteorológicas con reportes más detallados; y sistemas para controlar la calidad de suelo, aire y agua. También se potencia la gestión animal con funciones como cercado virtual, control nutricional y supervisión remota en grandes extensiones territoriales.

Para respaldar el ecosistema técnico de la red, la compañía introduce un paquete de herramientas de desarrollo orientado a integradores y socios del sector IoT. El primer producto ya confirmado es el HyperPulse Developer Kit. Este kit se compone de una carcasa apta para uso intensivo en campo, funcionamiento con batería y un conjunto de sensores e interfaces que facilitan la validación de prototipos y pruebas de concepto. El objetivo es reducir los tiempos de adopción y brindar soporte directo a empresas que deseen adaptar o migrar soluciones a la nueva red.

HyperPulse se alinea con los estándares 3GPP 5G NTN y usa infraestructura satelital probada de Viasat. Esto permite interoperabilidad con un número creciente de chipsets compatibles. Myriota certificó el módulo nRF9151 de Nordic en múltiples escenarios y casos reales, mientras avanza en nuevas certificaciones para otros proveedores tecnológicos. Con esta base estandarizada, la empresa afirma que los dispositivos que utilicen HyperPulse podrán mantenerse vigentes en el largo plazo, sin riesgo de quedar aislados dentro de arquitecturas propietarias.

Satelital Ilustración conceptual de la nueva red satelital 5G para IoT, diseñada para ampliar la cobertura en territorios remotos y habilitar un mayor flujo de datos a nivel global.

El director de ventas para LATAM de Myriota, Oscar Delgado, remarcó que HyperPulse “lleva la conectividad 5G no terrestre a un plano práctico y accesible para despliegues de gran escala”.

Según su análisis, las mayores asignaciones de datos, la latencia reducida y la cobertura global basada en estándares le permitirán a las organizaciones “tomar decisiones con información continua, incluso en los entornos más remotos y complejos”. También adelantó que la compañía trabaja en una hoja de ruta con nuevas funciones que saldrán durante 2025.

Testimonio

Entre los testimonios de acceso anticipado, se destaca el caso de Custodia, una empresa de ingeniería IoT con sede en Arabia Saudita. Su CEO, Luliia Sergeeva, señaló que la incorporación de HyperPulse en sus sistemas de rastreo animal representa un avance decisivo para zonas desérticas o regiones sin cobertura tradicional. En su visión, esta tecnología establecerá un esquema escalable y de bajo consumo que permitirá a ganaderos y equipos de conservación operar con monitoreo constante, incluso donde antes la conectividad resultaba imposible.

La combinación de estándares internacionales, cobertura global y capacidad para operar en condiciones extremas posiciona a HyperPulse como una apuesta relevante para industrias que necesitan mediciones permanentes y datos confiables.

Con la entrada prevista para Argentina a partir de 2026, empresas locales de energía, logística, agro, transporte y gestión ambiental se preparan para evaluar cómo esta red puede modificar costos operativos y ampliar el alcance del IoT satelital en el país.