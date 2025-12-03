Alimenticia Morixe quiere concretar un aumento de capital por u$s10 millones para financiar su plan de expansión

Emitirá 350 millones de acciones de valor nominal $1 por acción. El proceso de suscripción arranca el 9 de diciembre y estará abierto durante 10 días.

La alimenticia Morixe Hermanos S.A.C.I . informó que dará inicio a un proceso de aumento de capital social mediante la emisión de 350 millones de acciones de valor nominal $1 por acción, conforme a lo aprobado en la Asamblea General de Accionistas celebrada en mayo de 2025.

La operación tiene como objetivo acompañar los proyectos de crecimiento previstos para 2026 y los ya ejecutados durante el 2025, detalló la compañía.

Indicó además que entre los principales aportantes se prevé la participación de Sociedad Comercial del Plata S.A ., accionista controlante de Morixe.

El aumento de capital se realizará bajo el régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se desarrollará en un período de suscripción de 10 días corridos , que comenzará el 9 de diciembre a las 10:00 hs y finalizará el 18 de diciembre a las 15:00 horas. El precio de suscripción será de $43 a lo largo de dicho período.

Durante 2025, Morixe consolidó un año de fuerte expansión a través de tres operaciones estratégicas . La primera fue la adquisición de Biomac S.A., empresa especializada en frutas orgánicas congeladas y negocios vinculados a la alimentación saludable con fuerte participación en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa.

La segunda fue la incorporación de Intertrópico, plataforma de distribución de alimentos latinoamericanos con presencia en Europa y proyectos en Estados Unidos.

Y la tercera fue la adquisición de la ex planta de avena Quaker en el predio de Barracas (categoría liderada por Morixe) junto con la adquisición de la marca Mágica.

Estas inversiones le permitieron a Morixe continuar con su proceso de internacionalización, iniciado en 2023 con su desembarco en Uruguay. Esto -asegura la empresa- le permite un mayor balance entre sus negocios en Argentina y sus operaciones fuera del país y ampliar su portafolio de productos sumando capacidad productiva en segmentos de alto potencial.

En un contexto desafiante para el consumo masivo y la industria alimenticia, Morixe logró mantener resultados positivos en los primeros nueve meses del año, producto de una gestión eficiente, una mayor diversificación de negocios y una estrategia centrada en la calidad y la innovación.

“Este proceso marca un nuevo paso en la evolución de Morixe. Buscamos seguir fortaleciendo a la compañía para continuar creciendo con una mirada de largo plazo a través de otras posibles adquisiciones e inversiones sobre las cuales venimos trabajando”, señaló Román Malcenido, CEO de Morixe Hermanos S.A.C.I. en el comunicado que emitió la compañía.