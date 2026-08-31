Granja Tres Arroyos cerró una planta histórica sin aviso

La empresa suspendió “hasta nuevo aviso” las operaciones de su planta de Capitán Sarmiento por falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas. Denuncian que se retiró maquinaria y que integrantes del directorio vaciaron sus oficinas.

La planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento quedó paralizada desde este lunes por falta de suministro eléctrico.

Granja Tres Arroyos suspendió este fin de semana las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento , provincia de Buenos Aires, sin fecha de reanudación y sin comunicación previa al personal. Un comunicado interno informó que las tareas quedan paralizadas “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”.

El documento atribuyó la decisión a “la falta de suministro eléctrico” y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento. A partir de la notificación, el personal fue instruido a no concurrir a prestar servicios, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor.

Según informó Infobae, las máquinas concesionadas, es decir, equipos alquilados a terceros, ya no se encuentran en el establecimiento. Fuentes con conocimiento de la situación señalaron que fueron retiradas zorras, equipos de armado de cajas y toda la maquinaria de empresas externas que operaba dentro de la planta. También indicaron que miembros del directorio habrían vaciado sus oficinas y retirado pertenencias de los depósitos.

“Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, señaló una fuente en referencia a la notificación recibida por los empleados. Al mismo tiempo, los trabajadores expresaron su preocupación por la posibilidad de que la empresa no afronte el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El cierre de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que durante los últimos meses afectaron la estructura productiva de Granja Tres Arroyos.

Trabajadores expresaron su preocupación por la continuidad de las operaciones y el pago de las indemnizaciones.

La situación comenzó a agravarse en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. El expediente no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero posteriormente se produjeron distintos recortes internos.

La compañía cerró su planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270 trabajadores. También anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus 270 trabajadores a la planta La China, ubicada a pocos metros.

En julio, la planta de Avex en Río Cuarto, Córdoba, detuvo su actividad bajo la definición de “parada programada de dos semanas”. Sin embargo, el plazo no se cumplió y a principios de agosto el cierre se extendió por otros 15 días, llevando a un mes la paralización de la actividad y afectando a 350 trabajadores.

Durante agosto, el conflicto también alcanzó a la planta Pinazo, en Pilar, que suspendió a la totalidad de su personal. En Wade II, exCresta Roja, ubicada en Esteban Echeverría, se registraron paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos. Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad, mientras que La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.

Despidos, salarios adeudados y una deuda de u$s350,9 millones

A mediados de agosto, la empresa desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un plantel total de 900 empleados. Los telegramas enviados invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió los despidos y cuestionó el accionar de la empresa frente a trabajadores que, según el gremio, acumulan un atraso de más de cinco quincenas de salarios.

En paralelo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de u$s 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo.

A comienzos de año, dentro del mismo proceso de búsqueda de liquidez, la empresa vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto bajo un esquema de venta con alquiler posterior y opción de recompra dentro de cuatro años.