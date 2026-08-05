Se agrava la crisis de Granja Tres Arroyos: Credicoop reclama deuda millonaria y va por los bienes de los dueños

La principal avícola del país intenta cerrar una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, pero algunos acreedores ya dejaron de esperar. Banco Credicoop inició una ejecución judicial, pidió embargar propiedades de la familia De Grazia y se suma a una larga lista de juicios que afronta la empresa.

Mientras intenta convencer a bancos y proveedores de aceptar una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones , Granja Tres Arroyos enfrenta un problema cada vez más difícil de contener: algunos acreedores ya dejaron de negociar y comenzaron a reclamar el cobro en la Justicia.

El caso más reciente lo protagoniza Banco Credicoop , que inició una ejecución por $1.194 millones contra la empresa y también contra integrantes de la familia De Grazia , que habían firmado como fiadores. El banco sostiene que agotó las gestiones de cobro sin obtener resultados y decidió ejecutar un pagaré emitido por la compañía a fines de 2025.

La demanda va un paso más allá del reclamo por la deuda. Credicoop pidió embargar bienes de los accionistas , entre ellos un departamento y una cochera sobre la avenida Francisco Beiró, un lote en Canning y una vivienda ubicada dentro del Highland Park Country Club, en Pilar. Además solicitó la inhibición general de bienes de los integrantes de la familia alcanzados por la garantía.

La causa es una nueva señal de las dificultades que enfrenta la empresa para sacar adelante el plan que presentó a bancos y proveedores. La propuesta incluye quitas de hasta el 75%, plazos de pago de hasta siete años, incorporación de nuevos inversores y venta de activos, pero por ahora no logra frenar el avance de los reclamos judiciales.

El reclamo de Credicoop se suma a una larga lista de causas que la empresa enfrenta en los tribunales comerciales. Además de las ejecuciones iniciadas por Trade Service, Award Support, La Mariana, Protoil, Unicred y la Obra Social de Serenos de Buques (OSSDEB) para cobrar deudas, Americold Logistics Argentina, TKW, Eurocor, Inmobal Nutrer y Centro de Distribución Sur también presentaron pedidos de quiebra contra Granja Tres Arroyos . Es decir, mientras la compañía intenta cerrar una reestructuración con sus acreedores, cada vez son más los que optan por la vía judicial para recuperar su dinero.

Además, según los últimos registros del Banco Central, Granja Tres Arroyos debe más de $53.000 millones a bancos, financieras y otras entidades de crédito. Los montos más altos corresponden al Banco CMF, BBVA, Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco Nación, Credicoop, Santander, Banco Provincia y BICE, aunque la lista incluye a casi una veintena de acreedores.

El problema también alcanza a las otras empresas del grupo. Wade, que opera las plantas de la ex Cresta Roja, registra deudas por más de $3.100 millones, mientras que Avex, dueña de la planta de Río Cuarto, suma otros $860 millones. En ambas aparecen otra vez bancos como Credicoop, BBVA, Galicia y Santander, además de compromisos con American Express, YPF y otras compañías.

A eso se suma otro dato que muestra el momento que atraviesa el grupo. Granja Tres Arroyos acumula más de 5.000 cheques rechazados por $76.700 millones. Wade suma otros 690 cheques por casi $7.900 millones y Avex, 648 por más de $6.300 millones. Entre las tres empresas ya superan los 6.300 cheques rechazados, por un monto cercano a $91.000 millones.

Cinco plantas afectadas y una producción que cayó a menos de un tercio

Lo cierto es que la crisis de la empresa desde hace largo rato se extendió a todas sus unidades productivas. El caso más evidente es el de Avex, en Río Cuarto. Lo que había sido anunciado como una parada técnica de dos semanas terminó convirtiéndose en un mes completo sin actividad, una decisión que afecta a unos 350 trabajadores y que refleja las dificultades que tiene la compañía para volver a poner en marcha la producción.

Pero Río Cuarto no es el único foco de conflicto. La planta Pinazo, en Pilar, suspendió durante agosto a todo su personal; Wade II, la ex Cresta Roja de Esteban Echeverría, continúa afectada por conflictos salariales, bloqueos y demoras en los pagos; Wade I, en Ezeiza, trabaja con una actividad muy reducida; mientras que la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.

En conjunto, son cinco establecimientos con problemas operativos, un escenario muy distinto al que tenía la empresa pocos años atrás, cuando llegó a emplear cerca de 7.000 personas y a faenar alrededor de 760.000 pollos por día.

Hoy, según el propio plan de reestructuración presentado a los acreedores, la producción cayó a menos de 200.000 pollos diarios. La compañía apuesta a recuperar parte de ese volumen en los próximos nueve meses y volver a superar las 400.000 aves por día, aunque ese objetivo depende de conseguir financiamiento, normalizar la relación con proveedores y sostener la actividad de las plantas.

La empresa atribuye buena parte de la crisis a los sucesivos brotes de influenza aviar, que provocaron durante meses el cierre de mercados clave como la Unión Europea y China y golpearon de lleno las exportaciones. Sin embargo, la reapertura del mercado europeo, prevista para mediados de agosto, llega cuando la compañía ya enfrenta una fuerte presión financiera, conflictos laborales y una reestructuración que todavía no logra el respaldo suficiente de sus acreedores.