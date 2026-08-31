Hackeos y pérdidas millonarias: la filtración de GTA VI que se volvió un gran problema para la industria

El sexto título de la histórica saga sufrió un inesperado revés, que golpeó a las empresas encargadas de lanzarlo y arruinó sus planes iniciales.

Grand Theft Auto es una saga que le ha asegurado a Rockstar millones de dólares en ingresos, por lo que cada entrega del videojuego lleva un enorme tiempo de producción y esta sexta parte busca ser la más ambiciosa de la historia del estudio. Pero una filtración golpeó de lleno sus planes.

Si bien no significa grandes pérdidas de cara a su lanzamiento, sí intervino fuertemente en el valor de las acciones de Take-Two Interactive , la encargada de financiar todo este proyecto. No es la primera vez que sucede algo así relacionado con este esperado juego, pero a poco de su estreno tuvo un impacto negativo en el mercado.

Grand Theft Auto es una de las sagas más exitosas de la historia de los videojuegos. Entre todas sus entregas acumula cerca de 475 millones de copias vendidas, mientras GTA V supera por sí solo los 230 millones. La sexta parte llegará el 19 de noviembre, 13 años después del último título principal de la serie.

El lanzamiento de GTA VI promete marcar un antes y un después en la industria de los videojuegos.

La espera ayuda a entender el tamaño del fenómeno. El primer tráiler de GTA VI reunió más de 93 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas y el segundo superó los 475 millones entre diferentes plataformas en el mismo período. Rockstar venía mostrando el juego de manera muy medida mientras avanzaba hacia su estreno.

El 18 de agosto esa estrategia sufrió un golpe. Una cuenta que utilizaba el nombre CyberLeek comenzó a publicar videos aparentemente pertenecientes a una versión todavía en desarrollo de GTA VI . En las primeras imágenes se podían ver escenas de conducción, peleas, un partido de básquet y distintas zonas del mapa que aún no habían sido presentadas de manera oficial.

Después llegaron más clips, escenas de la historia y nuevas partes del juego. Quien estaba detrás de las filtraciones aseguró tener acceso a una versión jugable y amenazó con continuar publicando contenido si Rockstar y Take-Two no respondían a una serie de reclamos contra prácticas que consideraba perjudiciales para los jugadores.

Entre sus exigencias estaba terminar con las preventas digitales, dejar de cobrar como contenido adicional elementos para un jugador ya incluidos en los archivos del título y garantizar que esos modos puedan seguir funcionando sin conexión cuando una empresa cierre sus servidores. La protesta apareció, además, después de que Take-Two anunciara que GTA VI no tendría una edición tradicional con un disco físico: incluso las copias vendidas en caja incluirán un código de descarga.

El momento tampoco podía ser peor para Rockstar. Para el 27 de agosto tenía preparada “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, una presentación de casi 27 minutos realizada completamente con imágenes de la versión para PlayStation 5. El adelanto iba a estrenarse primero en Netflix y después quedaría disponible en YouTube y en la página oficial del juego.

La compañía mantuvo el evento pese a todo lo ocurrido durante los días anteriores. El video finalmente salió como estaba previsto y superó rápidamente los 5,5 millones de reproducciones en YouTube. Rockstar consiguió volver a poner el foco sobre las imágenes que había elegido mostrar, aunque después de pasar más de una semana viendo circular contenido de GTA VI sin autorización.

Pérdidas de millones: cuánto costaron las filtraciones del nuevo GTA

Las filtraciones también tuvieron impacto sobre Take-Two, la empresa dueña de Rockstar Games. En los días posteriores a la aparición de los videos, sus acciones llegaron a caer cerca de un 7% y la compañía perdió más de u$s1.000 millones de valor en bolsa.

Esa cifra no significa que Take-Two haya tenido que pagarla suma mencionada ni que ese dinero haya desaparecido de sus cuentas. Lo que cayó fue el valor total de la empresa en el mercado, mientras seguían circulando imágenes inéditas de GTA VI y todavía existía la posibilidad de que apareciera más material.

El golpe fue todavía mayor durante algunos momentos de esas jornadas. Las acciones llegaron a bajar hasta u$s231,58, aunque después recuperaron parte de lo perdido y volvieron a ubicarse cerca de los u$s240.

La presentación oficial de GTA VI ayudó a mejorar el panorama. Después del estreno del adelanto en Netflix y YouTube, las acciones de Take-Two volvieron a subir y recuperaron parte de la caída registrada durante los días anteriores.