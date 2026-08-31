De cuánto es la fortuna de Eddie Murphy, la leyenda de la comedia que marcó generaciones

Sus contratos, participaciones en taquilla y acuerdos con plataformas explican cómo construyó una de las mayores fortunas del entretenimiento estadounidense.

Construyó una extensa trayectoria entre el cine, la televisión y la comedia que lo convirtió en una figura reconocida mundialmente.

Eddie Murphy consiguió algo que pocos artistas pueden sostener durante más de cuatro décadas: convertir su nombre en una marca reconocible dentro y fuera de Hollywood. Entre televisión, cine, doblaje y especiales, el actor acumuló millones de dólares gracias a una carrera que comenzó cuando todavía era adolescente y que lo llevó a convertirse en una de las figuras más populares de la industria.

Su recorrido tuvo varios puntos de inflexión, desde su llegada a Saturday Night Live hasta los grandes éxitos cinematográficos de los años 80 y 90. A eso se sumaron personajes que quedaron instalados en la cultura popular, como Axel Foley, el protagonista de Beverly Hills Cop, y Donkey, el burro de Shrek. Esa combinación de popularidad, contratos y participación en las ganancias explica buena parte de su patrimonio.

Edward Regan Murphy nació el 3 de abril de 1961 en Brooklyn, Nueva York. Su vínculo con la comedia comenzó muy temprano: durante su adolescencia empezó a presentarse en clubes de stand up y desarrolló una particular capacidad para imitar voces, personajes y formas de hablar.

De la televisión al cine, el comediante protagonizó algunas de las producciones más recordadas de Hollywood.

A los 19 años llegó el salto que cambiaría su carrera. En 1980 se incorporó al elenco de Saturday Night Live, cuando el programa atravesaba un momento complicado después de la salida de buena parte de sus integrantes originales. Murphy rápidamente se convirtió en una de sus figuras centrales gracias a personajes como Gumby, Buckwheat y Mr. Robinson .

Su impacto fue tal que, durante los cuatro años que permaneció en el programa, pasó de cobrar u$s4.500 por episodio en 1981 a u$s30.000 por capítulo al año siguiente. Pero la televisión fue apenas el trampolín. En 1982, mientras todavía formaba parte de SNL, debutó en el cine con 48 Hrs., junto a Nick Nolte. Por aquella película recibió u$s450.000, una cifra que poco después quedaría muy lejos de sus futuros contratos.

Con personajes inolvidables y grandes éxitos de taquilla, el intérprete logró mantenerse vigente durante más de cuatro décadas. Netflix

Llena de éxitos: la carrera cinematrografica de Eddie Murphy

Después de 48 Hrs., Murphy encadenó títulos que terminaron de convertirlo en una figura de primera línea. Trading Places, estrenada en 1983, fue seguida por Beverly Hills Cop en 1984, una producción que consolidó su perfil como protagonista capaz de combinar humor y acción.

La franquicia de Axel Foley se convirtió en uno de los grandes motores comerciales de su carrera. A ella se sumaron Coming to America, The Nutty Professor, Doctor Dolittle y, más adelante, la saga animada Shrek. Murphy también demostró que podía moverse fuera de la comedia pura. En Dreamgirls interpretó al cantante James “Thunder” Early, un papel que le valió el Globo de Oro y una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Años después, volvió a recibir elogios por Dolemite Is My Name.

El personaje de Donkey en Shrek fue otro punto clave. Aunque inicialmente recibió una suma mucho menor que la que conseguiría en sus grandes producciones posteriores, el éxito de la franquicia convirtió al personaje en una pieza fundamental de su legado y amplió su llegada a nuevas generaciones.

Murphy tampoco quedó atado exclusivamente a la pantalla grande. En 2019 se informó que Netflix le pagaría u$s70 millones por una serie de especiales de comedia, una muestra de que su capacidad para atraer público seguía teniendo un enorme valor comercial.

Las ganancias más grandes de su carrera

Los salarios de Murphy fueron creciendo a medida que se consolidaba como una de las principales figuras de Hollywood. En 1987 recibió u$s8 millones por Beverly Hills Cop II, mientras que al año siguiente obtuvo otros u$s8 millones por Coming to America. Algunos de sus principales ingresos fueron:

u$s14 millones por la primera Beverly Hills Cop

por la primera Beverly Hills Cop u$s15 millones por Beverly Hills Cop III

por Beverly Hills Cop III u$s16 millones por The Nutty Professor

por The Nutty Professor u$s17,5 millones por Doctor Dolittle

por Doctor Dolittle u$s20 millones por Nutty Professor II, además de una participación del 20% en la recaudación

por Nutty Professor II, además de una participación del 20% en la recaudación Más de u$s60 millones por Nutty Professor II al contabilizar su participación en los ingresos

por Nutty Professor II al contabilizar su participación en los ingresos u$s20 millones por Doctor Dolittle 2

por Doctor Dolittle 2 u$s20 millones por The Adventures of Pluto Nash

por The Adventures of Pluto Nash u$s10 millones por Shrek 2

por Shrek 2 u$s7,5 millones por Tower Heist

El patrimonio de Eddie Murphy

El patrimonio de Eddie Murphy asciende a u$s200 millones. La cifra contempla el resultado acumulado de décadas de trabajo en cine, televisión, producción, doblaje y comedia, aunque debe tomarse como una estimación y no como un balance financiero oficial publicado por el artista.

Parte de sus bienes también ayuda a dimensionar el nivel de riqueza que alcanzó. La misma fuente señala que Murphy compró en 2007 una isla privada en Bahamas por u$s15 millones y que su mansión en Beverly Hills tendría actualmente un valor estimado de entre u$s30 y u$s40 millones.