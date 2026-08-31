El gurú y autor del libro "Padre rico, padre pobre" tiene una deuda de u$s1.200 millones: ¿cómo llegó a esa situación?

Robert Kiyosaki reabrió el debate sobre su modelo financiero al revelar un pasivo multimillonario. Un recorrido por su historia personal y la compleja trama familiar detrás del libro de finanzas más vendido de la historia.

Robert Kiyosaki , el célebre autor de "Padre Rico, Padre Pobre", uno de los libros de finanzas más vendidos de la historia, volvió al centro de la escena tras revelar que acumula deudas por u$s1.200 millones. La cifra generó un fuerte impacto mediático sobre el estado real de sus finanzas, acerca de cómo el gurú de las finanzas podría estar en la quiebra . Sin embargo, la respuesta gira en torno al modelo de endeudamiento estratégico que Kiyosaki pregona.

En ese marco, no se trata de una deuda personal en el sentido convencional: Kim Kiyosaki , ex esposa y socia comercial del autor, indicó q ue los u$s1.200 millones corresponden a la deuda total de un grupo de inversores inmobiliarios , distribuida entre unas 1.500 unidades de departamentos. La deuda individual de Kiyosaki representaría solo una fracción del total: como afirma percibir unos u$s3 millones anuales, su deuda individual podría ubicarse entre u$s30 y u$s60 millones. “Técnicamente, sí, tenemos toda esa deuda, pero está respaldada por activos reales ” , reconoció Kim.

La aclaración no resta impacto a un anuncio que buscó ese efecto de manera deliberada. "Le encanta decir cosas que generen impacto", reconoció Kim. Fiel a su estilo, Kiyosaki aprovechó la controversia para reforzar su mirada sobre las inversiones: en el mercado inmobiliario, el endeudamiento no actúa como una amenaza, sino como una palanca financiera.

Según el autor, lo central no es el monto adeudado, sino la capacidad del inversor para sostener las líneas de crédito abiertas. “Los banqueros nunca pidieron una libreta de calificaciones” , afirmó Kiyosaki durante una entrevista a Vanity Fair.

Según el autor, lo central no es el monto adeudado, sino la capacidad del inversor para sostener las líneas de crédito abiertas.

Robert Kiyosaki nació en 1947 en Hilo, Hawái, en una familia de ascendencia japonesa. Su infancia estuvo marcada por el tsunami de 1960 que devastó parte de su ciudad natal y dejó víctimas entre sus compañeros de colegio.

La figura paterna estuvo marcada por Ralph Kiyosaki, un distinguido educador y el primer superintendente de Educación japonés-estadounidense del estado. Su incursión en la política ocurrió en 1970 al acompañar al republicano Samuel King como candidato a vicegobernador. La derrota en las urnas inició una etapa trágica: a los tres meses falleció su suegro y, cuatro semanas después, su esposa a los 49 años. Según relató Tenzin, hermana del escritor, la seguidilla de pérdidas quebró anímicamente a su padre de forma definitiva.

Rich Dad, Poor Dad, publicado en 1997 de forma independiente, articuló ese propósito en torno a una premisa que Kiyosaki describe como una revelación instantánea: tenía dos padres, uno rico y uno pobre.

En sus últimos 20 años, Ralph Kiyosaki tuvo severos problemas para conseguir empleo, un deterioro que inspiró las teorías de su hijo sobre la trampa de la educación formal. Murió en 1991 acompañado por su hija Tenzin, sin la presencia de Robert Kiyosaki.

Expiloto de combate en Vietnam, Kiyosaki atravesó una dura crisis tras su regreso a Hawái. Su punto de quiebre ocurrió al participar en los seminarios de transformación personal de Werner Erhard (EST), una experiencia que redefinió su carrera e influyó en su posterior discurso sobre el éxito personal.

En 1981, Kiyosaki conoció al filósofo y arquitecto R. Buckminster Fuller en Lake Tahoe. Aquel encuentro con el creador de las cúpulas geodésicas resultaría determinante en la construcción de su filosofía sobre el potencial humano y los negocios. Fuller le formuló una pregunta que lo marcó: “¿Cuál es tu propósito en la vida?” Kiyosaki respondió que quería enriquecerse. Fuller lo reprendió. “Es un desperdicio de una mente brillante”, le dijo. “Ve y haz lo que Dios quiere que se haga.” La misión de Kiyosaki quedó redefinida: no enriquecerse a sí mismo, sino enseñar a otros cómo hacerlo.

¿El libro que traicionó a un padre?

Rich Dad, Poor Dad, publicado en 1997 de forma independiente, articuló ese propósito en torno a una premisa que Kiyosaki describe como una revelación instantánea: tenía dos padres, uno rico y uno pobre. El padre rico era Richard Kimi, propietario de una cadena hotelera en Hawái que incluía el Waikiki Biltmore, cuya identidad Kiyosaki mantuvo en secreto hasta 2018. El padre pobre era Ralph.

La caracterización de su padre biológico como el "padre pobre" provocó una fractura con sus hermanos. Pese a que el libro exalta la figura del "padre rico", fue Ralph quien respaldó sus inicios al hipotecar su vivienda para prestarle u$s100.000 durante los años '70.

La deuda corresponde a inversores inmobiliarios y está respaldada por activos, según su exesposa Kim Kiyosaki.

Desde su publicación, Rich Dad, Poor Dad vendió más de 44 millones de ejemplares y fue traducido a al menos 43 idiomas.

El método Kiyosaki

El esquema financiero de Kiyosaki se puede sintetizar en tres principios clave: invertir en activos que generen flujo de caja positivo, evitar los impuestos con todas las herramientas legales disponibles, y asegurarse de cobrar primero en cualquier acuerdo. Su aplicación práctica incluyó pozos de petróleo, minas de oro, ganado Wagyu y bienes raíces.

El mecanismo de la deuda que usa Kiyosaki es propio del modelo que algunos llaman el “método Donald Trump”: cuando el valor de una propiedad sube, se pide un préstamo contra ese capital y se trata ese dinero como ingreso libre de impuestos. “Si todo se va al diablo, habla con mi abogado”, dijo Kiyosaki. “Los cortafuegos: así es como los ricos juegan el juego.”

El historial de Kiyosaki suma polémicas financieras y judiciales: la quiebra de Rich Global LLC en 2012 tras una sentencia de u$s24 millones, demandas contra sus costosos seminarios formativos y recurrentes contradicciones en sus análisis de mercado.

Filosofía de inversión: Kiyosaki promueve el endeudamiento estratégico como una palanca financiera y no como una amenaza.

Con Donald Trump, con quien publicó dos libros, Why We Want You to Be Rich (2006) y Midas Touch (2011), mantiene una gran relación de afecto. “Lo quiero. Es un imbécil, pero no hay dos Donald Trump”, dice Kiyosaki. Los planes para un tercer libro se frustraron cuando Trump anunció su salto a la política.

Cerca de cumplir ocho décadas de vida, Kiyosaki mantiene una activa agenda de viajes y conferencias. Kim, quien preserva el rol de socia comercial tras el divorcio, le recomendó que disminuya el ritmo de trabajo, ante lo cual el autor ratifica de forma constante su vocación por la enseñanza. Sin descendencia directa, la expareja proyecta la creación de una fundación de educación financiera que administrará sus activos a futuro.

También se puede considerar una lectura alternativa sobre la obra de Robert Kiyosaki que va más allá de los balances y las disputas judiciales: la de un hijo que jamás terminó de procesar la figura de su padre. En Hermano rico, hermana rica, el propio autor indicó que buscó "salvar a otros de lo que su padre atravesaba" y, en cierto modo, salvarlo a él mismo. Bajo esta mirada, convertir a Ralph en el emblema del error financiero no sería una traición, sino un retorcido homenaje a su memoria.