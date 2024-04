Hay un 8,5% menos de inmuebles en venta que hace 4 meses

Por otro lado, los precios de venta continúan bajos, aún no reactivaron, y quienes tienen ahorros lo ven como una oportunidad. Se reflejó este boom en los últimos datos de escrituras: según las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires , en febrero se registraron 2213 operaciones de compra-venta, lo que significa un 27% más que el mismo mes del 2023.

“Enero y febrero fueron muy buenos meses de venta, las propiedades son las únicas cosas que quedaron baratas en comparación a otros bienes y quién tenía dólares guardados se dio cuenta que era el último tren que quedaba disponible para aprovechar y comprar inmuebles a precios bajos”, sentenció Brodsky.

El impacto en la suba del costo de la construcción

Con relación a los precios, los aumentos en el costo de la construcción ya están comenzando a llevar al alza los valores actuales. “Ya a partir de diciembre empezamos a ver aumentos en las listas de precios de entre un 10 y un 15%, eso es una señal en el mercado hacia la suba empujada por el aumento en los costos de construcción”, sostuvo Brodsky.

El parate en el mercado de los emprendimientos en pozo se agudizó en este último tiempo. “Todo lo que es venta fue mejorando a partir de febrero. No es lo que se vendía en 2016/2017, pero se empezó a mover el mercado de residenciales y comerciales”, explicó Ignacio Mel, director de Mel propiedades. “Lo que se mueve hoy es lo usado, mientras que en emprendimientos en los últimos tres meses no hubo casi concreciones. El costo de la construcción subió 60% en dólares, lo que hizo que las listas de precios aumentaran por costo y no por demanda”, agregó. Por último, el especialista explicó que aquellos inversores que apuntan a obtener una renta con alquileres tradicionales, también volvieron a apostar al mercado inmobiliario.