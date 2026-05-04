Inmuebles: repunta la demanda en AMBA sin presión sobre los precios

El mercado inmobiliario atraviesa un período de recuperación aunque los créditos hipotecarios no representan un boom. Qué pasa según las zonas.

El mercado inmobiliario muestra señales de reactivación. Un relevamiento conjunto entre la Universidad de San Andrés y Mercado Libre detectó una mejora en la demanda de propiedades para comprar , acompañada por precios que se mantienen relativamente estables.

El informe, elaborado a partir de las publicaciones activas en la plataforma, muestra que los valores de venta en dólares por metro cuadrado registran variaciones moderadas. En abril, el precio mediano de los departamentos en AMBA acumularon una suba interanual del 3,7%, mientras que las casas avanzaron apenas 1,1% frente al mismo mes del año pasado , lo que muestra incrementos acotados.

La dinámica es heterogénea según la zona. En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de casas prácticamente no mostraron cambios en el último mes, mientras que los departamentos subieron 0,6%. En el conurbano, en tanto, se observan subas algo más marcadas, especialmente en GBA Norte y Sur, lo que sugiere un mayor dinamismo fuera del distrito porteño.

“Hoy el mercado inmobiliario en CABA está en una etapa de transición. Después de un período largo de ajuste, lo que estamos viendo es una recuperación clara en la actividad: las operaciones están creciendo y el mercado volvió a moverse”, sostuvo Francisco Altgelt , de la inmobiliaria homónima.

“ Ahora bien, esa recuperación todavía no se traduce en una suba de precios, los valores en dólares se mantienen bastante estables, incluso con cierta capacidad de negociación en los cierres. En otras palabras, el mercado ya dejó de caer fuerte, pero todavía no empezó a subir de manera consistente”, agregó.

Si bien hoy el mercado está funcionando con pocas hipotecas, se están empezando a ver algunas señales positivas como bajas de tasas en ciertos bancos, lo que se espera que dinamice aún más la demanda.

"El mercado hoy está dejando atrás la etapa más dura y entrando en una fase de normalización. Ya no es un mercado de caída pero tampoco de suba", finalizó Altgelt.

Los barrios que más subieron

En la comparación interanual el informe muestra ciertos focos de recuperación más definidos. Pilar lidera las subas de casas en GBA con un incremento del 17.8% por m2. Por su parte, en CABA, la mayor variación interanual del precio de venta en dólares por m2 de departamentos se registró en Saavedra, con un aumento del 10.6%.

Donde el cambio resulta más evidente es en la demanda. Los datos de contactos sobre avisos, un indicador clave del interés de los compradores, muestran que en marzo la demanda de departamentos en la Ciudad creció 6,6% interanual y se disparó 31,8% frente a febrero.

Qué pasa con los alquileres

En paralelo, el segmento de alquileres también muestra cierta estabilización, aunque con algunas subas. En abril, los precios subieron en promedio 1,6% para departamentos y 1,7% para casas respecto al mes previo. En términos interanuales, las subas rondan el 27% y 28%, respectivamente, con diferencias según la zona.

Un dato relevante es el fuerte aumento de la oferta. La cantidad de departamentos disponibles para alquilar en AMBA creció más de 230% respecto a fines de 2023, lo que contribuye a moderar la presión sobre los precios.