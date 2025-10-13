Invento millonario: la innovadora aspiradora que promete durar para toda la vida







Pensada para durar décadas, esta aspiradora modular ya captó la atención de millones con su diseño reparable, potente y libre de obsolescencia.

Una aspiradora que desafía al mercado: modular, resistente y elegida por millones que buscan una solución definitiva para el hogar. DEGLACE

En un mercado donde los electrodomésticos rara vez superan los dos años, algunas marcas deciden romper el molde. Mientras tanto, millones de usuarios siguen comprando productos desechables. Para contrarrestar esta situación, aparece una aspiradora que apuesta por la reparabilidad, la durabilidad y un modelo de consumo totalmente distinto.

La tendencia hacia productos sostenibles y duraderos pisa fuerte. La aparición de alternativas con componentes reemplazables responde a una demanda creciente: dispositivos eficientes que no dependan de la obsolescencia programada. Esa filosofía impulsa al nuevo invento de DEGLACE.

Reparable y actualizable: el invento que todos necesitan en su hogar La aspiradora Fraction se lanza al mercado como la primera de su tipo en integrar un diseño modular. Cada una de sus piezas puede reemplazarse o actualizarse, extendiendo su vida útil más allá de lo convencional. Esta propuesta desafía el modelo de consumo rápido y promueve una visión más consciente del uso tecnológico en casa.

El cuerpo de la aspiradora se construye con aluminio de grado aeroespacial, lo que garantiza una resistencia superior. Su diseño moderno y elegante se complementa con acabados en blanco y negro, adaptándose a estéticas contemporáneas. Pero lo más innovador no está a simple vista: su pantalla OLED de alta definición y una batería intercambiable que permite hasta 80 minutos de uso continuo.

La salud también encuentra su lugar en este invento. Fraction incorpora luz UVC que elimina gérmenes durante el funcionamiento, ideal para mantener los espacios libres de bacterias. A esto se suma un sistema de autodiagnóstico con inteligencia artificial, capaz de detectar y alertar fallas antes de que se conviertan en problemas mayores. Con su campaña en Kickstarter, DEGLACE captó la atención global y apunta a cambiar las reglas del juego en el mercado de los electrodomésticos. En lugar de sustituir una aspiradora cada pocos años, propone una inversión única, pensada para durar toda la vida, sin resignar tecnología ni rendimiento.

