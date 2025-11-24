Con uno menos, Barracas Central le ganó a Deportivo Riestra y avanzó a cuartos de final + Seguir en









En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Tomás Porra le dio la asistencia a Nicolás Blandi para el gol de la victoria.

Barracas Central logró un nuevo resultado histórico y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer a Deportivo Riestra por 1-0 con uno menos y con un gol en el alargue. En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de la Plata.

El equipo que dirige Rubén Insúa demostró gran personalidad ante uno de los rivales más duros del torneo, que había perdido solo un partido de local durante todo el campeonato. El arquero de Barracas Marcelo Miño fue uno de los grandes responsables de la victoria.

El único tanto del partido llegó recién a los 100 minutos (primer tiempo del alargue) de los pies del delantero Nicolás Blandi tras una asistencia de Tomás Parra. El visitante logró imponerse a pesar de haberse quedado con uno menos a los 10 minutos del primer tiempo del alargue por haberle dado un golpe en la cara a su rival mientras disputaba la pelota.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, estuvo presente siguiendo a su equipo Barracas en medio del escándalo por la condecoración en escritorio a Rosario Central.

Riestra tuvo las mejores chances en los pies de Antony Alonso y Alexander Díaz, pero no pudo concretar las oportunidades gracias a las intervenciones de Miño. Además, su arquero Ignacio Arce debió salir por una lesión en su dedo, tras un desafortunado choque con Facundo Bruera.

Deportivo Riestra y Barracas Central lograron la clasificación a la Copa Sudamericana A pesar de la derrota, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional. Por su parte, el conjunto de Chiqui Tapia también cerró una semana histórica: con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 por primera vez en su historia, tras la consagración de Lanús, y el pase a cuartos de final en el Torneo Clausura 2025. Ahora, se medirá con el ganador de la serie entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP), que se jugará a las 22. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.