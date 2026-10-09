Jeff Koons subasta su colección privada de arte valorada en 100 millones de dólares

La operación reúne piezas que recorren cinco siglos y tendrá como protagonista a una obra de Pablo Picasso adquirida por el artista en 2008.

Jeff Koons volverá a quedar bajo los reflectores del mercado artístico, aunque esta vez no por una de sus esculturas. El artista estadounidense es señalado como el propietario de un conjunto de nueve obras que Christie’s llevará a remate millonario bajo el nombre “Heroes and Lovers” .

La selección reúne piezas de distintas épocas y autores, desde maestros de los siglos XV y XVI hasta figuras centrales del arte moderno. Entre ellas aparecen cuatro trabajos de Pablo Picasso, una obra de Édouard Manet y piezas de Cornelis Cornelisz. van Haarlem, François Le Moyne, Jean-Honoré Fragonard y Tilman Riemenschneider.

La operación fue bautizada “Heroes and Lovers” y reúne nueve trabajos que atraviesan aproximadamente 500 años de historia del arte. El conjunto será presentado en Nueva York durante la temporada de ventas de noviembre, aunque no todas las piezas saldrán al mercado al mismo tiempo.

Siete de las obras encabezarán la 20th Century Evening Sale de Christie’s en noviembre. Las dos restantes, correspondientes a piezas de maestros antiguos, están previstas para la Classic Week de 2027. Antes de llegar a Nueva York, algunos de los trabajos realizarán una gira internacional que incluye Hong Kong, Londres, París y Taipéi.

El gran protagonista será “Le Baiser” , de Pablo Picasso. Se trata de una pintura realizada en 1969 que muestra a dos figuras fundidas en un beso intenso. Christie’s estima que podría alcanzar alrededor de u$s40 millones, una cifra que representa una parte considerable del valor total calculado para los nueve lotes.

El dato que le agrega todavía más interés a la operación está en el precio de compra. Koons habría adquirido “Le Baiser” en Sotheby’s en 2008 por u$s17,4 millones. Casi dos décadas después, la estimación para su próxima salida al mercado se ubica cerca de los US$40 millones.

De Picasso a Manet: las joyas de la colección personal del artista

La variedad de “Heroes and Lovers” permite ver algo más que el valor económico de las piezas: muestra los intereses de Koons como coleccionista. El recorrido va desde la escultura gótica alemana hasta el Modernismo y el siglo XX, con una selección atravesada por temas como el deseo, la mitología, la espiritualidad, el poder y la figura humana.

Entre los trabajos más antiguos se encuentra “Hercules and Achelous”, de Cornelis Cornelisz. van Haarlem, fechada en 1590. Koons la compró en 2008 por u$s8,1 millones, una cifra que entonces superó ampliamente la estimación máxima de la subasta y estableció un récord para el artista. Ahora Christie’s calcula que podría venderse por unos u$s12 millones.

También integra el grupo un pastel de Édouard Manet, además de obras de François Le Moyne y Jean-Honoré Fragonard. En el caso de Tilman Riemenschneider aparece una escultura en madera de tilo que representa a Santa Catalina y que Christie’s destaca como una pieza especialmente significativa dentro de la selección.

Una selección de obras de distintas épocas vuelve a reunir nombres fundamentales de la historia del arte. Instagram Jeff Koons

El patrimonio neto de Jeff Koons y su faceta como gran coleccionista

La venta también permite observar la otra cara de la carrera de Koons: durante décadas, el artista que convirtió objetos cotidianos y figuras populares en piezas de altísimo valor también destinó parte de su fortuna a adquirir obras de otros creadores.

Su patrimonio es de u$s400 millones. Su propio mercado alcanzó cifras extraordinarias. En 2019, su escultura “Rabbit”, realizada en acero inoxidable en 1986, se vendió por u$s91,075 millones en Christie’s. La operación convirtió a la pieza en la obra más cara vendida en una subasta de un artista vivo en ese momento.

Ahora, casi veinte años después de varias de sus grandes compras, Koons enfrenta una situación bastante particular: poner en venta obras de artistas que él mismo decidió incorporar a su patrimonio. Si las estimaciones se cumplen, los nueve trabajos podrían superar los u$s100 millones en conjunto.