El actor que interpretó a Marv protagonizó una inesperada disputa económica con Hollywood antes de regresar a una de las comedias navideñas más famosas.

Daniel Stern tomó una decisión que cambiaría por completo las condiciones de su regreso a la famosa saga.

Cada Navidad, millones de personas vuelven a ver " Mi pobre angelito ", la película que lanzó a la fama a Macaulay Culkin y que también marcó la carrera de Daniel Stern . El actor, encargado de interpretar a uno de los ladrones que perseguían a Kevin McCallister, estuvo a punto de quedarse afuera de la saga por diferencias económicas.

Tras el éxito de la primera entrega, el intérprete consideró que su trabajo valía mucho más de lo que pretendían pagarle. Las negociaciones para la secuela fueron tan complicadas que incluso terminó por despedir a su representante.

Daniel Stern había cobrado u$s300.000 por su participación en "Mi pobre angelito", estrenada en 1990. La película recaudó cerca de u$s477 millones en todo el mundo y, tras el éxito que había tenido junto a Joe Pesci, esperaba recibir una oferta mucho más interesante para volver a interpretar a Marv.

La primera cifra que puso sobre la mesa 20th Century Fox fue de u$s600.000, aunque luego logró elevarla a u$s800.000. Sin embargo, cuando descubrió que su compañero cobraría entre u$s2 millones y u$s3 millones , además de un porcentaje de la recaudación, decidió continuar con las negociaciones.

Su agente le recomendó aceptar el dinero, pero Stern optó por despedirlo y tratar directamente con el estudio. El actor pidió u$s1,5 millones y un 2% de la recaudación, e incluso se negó a comenzar el rodaje sin tener un contrato firmado.

Finalmente, la productora aceptó pagarle el sueldo que pretendía, aunque redujo al 1% su participación en los ingresos de la película.

Cuánto representó el 1 % de los casi 359 millones que recaudó la secuela en el mundo

"Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" llegó a los cines en noviembre de 1992 y volvió a ser un éxito comercial. La comedia recaudó u$s358.994.850 en todo el mundo, de los cuales más de u$s173 millones provinieron de la venta de entradas en Estados Unidos y Canadá.

Si el porcentaje acordado se aplicó sobre la totalidad de la taquilla mundial, a Stern le habrían correspondido aproximadamente u$s3,59 millones adicionales. De esta manera, su remuneración total habría ascendido a u$s5,09 millones, aunque se desconocen las condiciones exactas del contrato.

El detalle insólito: igual tuvo que pagarle comisión a su exrepresentante

Pese a haberse encargado personalmente de negociar con los ejecutivos de Fox, el actor no pudo evitar pagarle a su antiguo representante. Así lo contó en "Home and Alone", el libro de memorias que publicó en mayo de 2024 y en el que recordó distintas anécdotas de su carrera en Hollywood.

Stern tuvo que entregarle una comisión del 10% al mismo agente que le había aconsejado aceptar una oferta inferior. A ese gasto se sumaron los honorarios de su abogado y su contador, quienes recibieron un 5% cada uno.