De sus primeros pasos en Cleveland a una carrera internacional, el artista construyó una identidad pública que va más allá de los escenarios.

Colson Baker, conocido mundialmente como Machine Gun Kelly y actualmente identificado artísticamente como mgk, es uno de esos músicos que se resisten a quedar encasillados en un solo género y logró construir una fortuna de millones .

Nació en Houston, Texas, el 22 de abril de 1990, y alcanzó notoriedad gracias a un estilo de rap acelerado , letras personales y una presencia escénica que llamó la atención desde sus primeros años.

Su recorrido tuvo varios puntos de inflexión: pasó de las mixtapes independientes al reconocimiento de la industria discográfica , protagonizó una de las transformaciones musicales más comentadas de los últimos años y consiguió espacio en producciones cinematográficas.

Esa capacidad para cambiar de registro también tuvo consecuencias económicas, con ingresos provenientes de conciertos, contratos comerciales y emprendimientos propios.

Antes de convertirse en una figura internacional, Baker atravesó una etapa económica complicada . Durante su adolescencia y primeros años como músico, trabajó en empleos convencionales, entre ellos uno en la cadena Chipotle, mientras intentaba abrirse camino en la escena musical de Cleveland. También era padre de una niña, Casie, nacida en 2009, una responsabilidad que condicionaba sus decisiones financieras.

Construyó una trayectoria artística marcada por los cambios de estilo y las apuestas personales.

Su crecimiento comenzó a tomar velocidad gracias a las mixtapes y las presentaciones en vivo. En 2011 consiguió un contrato con Bad Boy Records, el sello de Sean Combs, y al año siguiente publicó Lace Up, su primer álbum de estudio. El disco debutó en el cuarto puesto del Billboard 200 y tuvo canciones como Wild Boy, que ayudaron a instalar su nombre en el circuito estadounidense.

Después llegaron General Admission (2015), Bloom (2017) y Hotel Diablo (2019). En esa etapa también consiguió un éxito comercial importante con Bad Things, su colaboración con Camila Cabello, que alcanzó el cuarto puesto del Billboard Hot 100.

Pero el movimiento que modificó su carrera llegó en 2020. Junto con Travis Barker, baterista de Blink-182, presentó Tickets to My Downfall, un álbum de pop punk que debutó en el primer puesto del Billboard 200. El trabajo incluyó canciones como Bloody Valentine, My Ex's Best Friend y Forget Me Too, con Halsey.

La apuesta funcionó. El disco conectó con una generación que recuperaba los sonidos de principios de los 2000 y le permitió llegar a públicos que quizás no escuchaban sus primeros trabajos de rap. Dos años después publicó Mainstream Sellout, que también debutó en el número uno y recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de rock.

El negocio de los recitales acompañó ese crecimiento. La gira Mainstream Sellout Tour recaudó aproximadamente u$s39,8 millones en 2022. En agosto de 2025 presentó Lost Americana, un álbum con influencias de rock, pop y música americana. La producción debutó en el cuarto puesto del Billboard 200 y encabezó el ranking Top Rock & Alternative Albums.

Durante 2026 volvió a sus raíces con Blog Era Boyz, una mixtape colaborativa junto a Wiz Khalifa que recupera el espíritu de las publicaciones independientes que marcaron sus comienzos. Ambos artistas también compartieron fechas de la gira Lost Americana. El regreso al hip-hop mostró que su identidad musical no quedó limitada a una sola etapa.

El artista estadounidense atravesó distintas etapas profesionales desde sus comienzos en Cleveland. Instagram Machine Gun Kelly

Su paso por el cine y las marcas propias que completan su patrimonio

La música no fue su único camino profesional. Baker comenzó a trabajar como actor mientras todavía desarrollaba su carrera discográfica. Entre sus primeras participaciones estuvo Beyond the Lights (2014), a la que siguieron películas como Nerve (2016) y Bird Box (2018), el thriller de Netflix protagonizado por Sandra Bullock.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó en 2019, cuando interpretó a Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe, en The Dirt. La transformación física y la preparación para representar al músico le permitieron mostrar otra faceta artística.

También participó en Project Power (2020), Big Time Adolescence y Taurus (2022). En esta última, además de protagonizar la historia, participó en la escritura. Ese mismo año trabajó en Good Mourning, una comedia que coescribió, codirigió y produjo junto con Mod Sun.

En paralelo, desarrolló negocios relacionados con sus intereses personales. Uno de ellos es 27 Club Coffee, una cafetería y restaurante ubicado en Cleveland. El nombre hace referencia al conocido Club de los 27, asociado con músicos que murieron a esa edad. El emprendimiento busca conectar la cultura del café con la estética musical que identifica al artista.

Otra iniciativa fue UN/DN LAQR, una marca de esmaltes para uñas veganos y libres de crueldad animal, lanzada en 2021. El proyecto está relacionado con una característica habitual de su imagen pública: las uñas pintadas y la moda sin etiquetas tradicionales de género.

A esa estructura se suma Floor 13, su compañía de producción audiovisual, dedicada al desarrollo de proyectos vinculados con el entretenimiento. También tuvo acuerdos con firmas de moda. En 2022 colaboró con Dolce & Gabbana, una relación que reforzó su presencia en campañas y eventos internacionales. La construcción de una marca personal le permitió diversificar sus actividades más allá de los discos y los escenarios.

Mansiones, autos de lujo y el costado más ostentoso de Colson Baker

El estilo de vida de Baker también forma parte de la atención mediática que genera. Uno de los movimientos inmobiliarios más comentados ocurrió en abril de 2022, cuando compró una propiedad en Encino, California, que pertenecía al youtuber Logan Paul.

La operación se cerró por u$s7,5 millones. La mansión tiene aproximadamente 8.689 pies cuadrados, equivalentes a unos 807 metros cuadrados, y está construida sobre un terreno de casi una hectárea. Entre sus comodidades aparecen siete dormitorios, una cocina profesional, una cava de vinos, varias chimeneas, piscina, spa, cocina exterior y una casa independiente para invitados.

Antes de esa adquisición, en 2020, el músico había alquilado una vivienda en Sherman Oaks por unos u$s30.000 mensuales. El cambio hacia una propiedad propia reflejó otra etapa de su situación económica.

Los automóviles también forman parte de su imagen. Entre los vehículos asociados públicamente con Baker aparecen un Aston Martin DB11 de color violeta, un Lamborghini Gallardo y un McLaren 720S. También fue relacionado con un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé y modelos clásicos de Ford.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en diciembre de 2020, cuando su Aston Martin fue robado de una propiedad en Los Ángeles y posteriormente recuperado por la Policía. En 2025, además, contó que un Chevrolet Camaro amarillo que había comprado terminó destruido después de un choque mientras estaba estacionado.

En cuanto a su fortuna, alcanza los u$s35 millones. A los 36 años, Colson Baker mantiene una carrera que combina música, actuación y emprendimientos. Su recorrido demuestra que la diversificación profesional puede ser tan relevante como un éxito discográfico a la hora de construir una trayectoria económica de largo plazo.