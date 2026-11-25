La UE creará un nuevo fondo tecnológico de 50.000 millones de euros para reducir dependencia de EEUU y China + Agregar ámbito en









El fondo, que tendría su foco en inteligencia artificial y computación cuántica, sería administrado por la firma de capital de riesgo EQT. Bruselas apunta a que las empresas europeas con mayor potencial puedan crecer sin buscar financiamiento en otros países.

UE destinará 50.000 millones de euros a un fondo tecnológico.

La Unión Europea prevé invertir hasta 50.000 millones de euros (u$s54.840 millones) en un nuevo fondo tecnológico, en un intento de Bruselas por reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y de China, según informó el miércoles el Financial Times, que citó a dos fuentes al tanto de las conversaciones.

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De acuerdo con el Financial Times, el "Sovereign Tech Equity Fund" (Fondo Soberano de Capital de Riesgo para la Tecnología) permitiría apuestas más grandes, arriesgadas y a más largo plazo que los esquemas de financiamiento vigentes en la UE, con foco en empresas de inteligencia artificial y computación cuántica.

Uno de los dos funcionarios consultados por el Financial Times lo definió así: "Se trata de inversiones estables a largo plazo en activos de riesgo. Es lo contrario de lo que suele hacer la UE, y precisamente por eso lo necesitamos".

El detalle La IA y la computación cuántica serán los principales objetivos de este fondo. Se prevé que la Comisión Europea presente este mismo miércoles una estrategia cuántica, con la esperanza de fortalecer su posición frente a países que lideran la carrera de la IA, como Estados Unidos y China.

Objetivo principal: Reducir dependencia de EEUU y China, foco en IA y computación cuántica. De esta manera, con este fondo millonario, Europa no solo busca no quedarse atrás en la carrera por dominar la inteligencia artificial, sino que a su vez le sirve para frenar su dependencia tecnológica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió una "propuesta ambiciosa" para financiar todas esas iniciativas destinadas a fortalecer la "soberanía tecnológica" del bloque, tras las reuniones de líderes políticos celebradas a principios de mes, centradas en la IA. El objetivo es que los detalles de esta nueva inversión estén listos en febrero. La gestión de este nuevo fondo de 50.000 millones de euros estará a cargo de la firma de capital de riesgo EQT. Es la misma que ya fue elegida, mediante un proceso competitivo, para el Scaleup Europe Fund, con facultades para tomar decisiones de inversión "de forma independiente y en condiciones de mercado". Bruselas enmarcó la creación del fondo en su estrategia para que las empresas europeas con mayor potencial de crecimiento puedan expandirse sin recurrir a financiamiento fuera de la UE. Según indica, aunque Europa cuenta con una base científica "sólida" y un ecosistema de empresas emergentes, muchas empresas se vieron obligadas a buscar capital en terceros países para seguir creciendo.