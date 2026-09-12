La insólita razón por la que los hijos de Elton John no heredarán su fortuna de 650 millones de dólares

Hace años que el músico y David Furnish tienen una idea muy clara sobre cuánto dinero quieren dejarles a Zachary y Elijah.

Elton John pasó más de cincuenta años construyendo un patrimonio enorme gracias a sus discos, giras, derechos musicales, propiedades y una colección de arte muy importante. A pesar de eso, sus dos hijos no deberían esperar recibir todo ese dinero cuando llegue el momento.

Zachary y Elijah crecieron rodeados de lujos y comodidades a los que casi nadie en el mundo accede, pero el cantante y David Furnish intentaron desde chicos que entendieran que tener padres millonarios no significa poder conseguir cualquier cosa sin esfuerzo .

La idea de Elton John no es dejar a sus hijos sin dinero, más bien quiere asegurarse de que tengan una situación económica sólida , pero sin entregarles directamente los u$s650 millones en los que actualmente se estima su patrimonio. El músico explicó en 2016 que consideraba perjudicial que los chicos crecieran sabiendo que tienen garantizada una fortuna enorme.

El cantante y David Furnish tienen una idea muy definida sobre cómo criar a sus hijos.

El plan que describieron junto con David Furnish es que Zachary y Elijah tengan recursos suficientes para cubrir cuestiones básicas como una casa, un auto y seguridad económica . Todo lo que vaya más allá de eso van a tener que conseguirlo por sus propios medios.

Furnish incluso hizo un chiste al respecto diciendo que, si algún día quieren comprar Picassos o aviones privados , van a tener que trabajar para pagarlos. Por ahora no existe un documento público que detalle exactamente cuánto dinero recibirá cada hijo, y cualquier planificación patrimonial puede cambiar con los años. Pero la postura que ambos expresaron se mantiene firme.

Zachary y Elijah crecieron con conciencia sobre el uso del dinero. Gentileza - @eltonjohn

Tareas del hogar por 3 monedas: cómo educan a los jóvenes para evitar la "cuchara de plata"

La enseñanza empezó mucho antes de que sus hijos pudieran pensar en una herencia. Cuando eran chicos, Zachary y Elijah recibían 3 libras como paga y debían dividirlo así:

una libra para ahorrar

una libra para donar

una libra para gastar

Además, tenían que ganárselo ayudando en la casa y el jardín. Entre sus tareas estaban levantar los platos, colaborar en la cocina y mantener ordenadas sus habitaciones. Por cada obligación cumplida sumaban estrellas en tablas de recompensas. Elton siempre tuvo claro que sus hijos no llevaban una infancia común, ya que crecieron con acceso a casas, viajes y experiencias que pocas familias pueden permitirse. Su objetivo era que esas comodidades no borraran la relación entre trabajo y dinero.

Incluso anticipó que, cuando llegara el momento de manejar, no recibirían automáticamente autos nuevos de lujo, sino que sus primeros vehículos iban a ser usados y ellos también tendrían que aportar parte de su dinero para pagarlos.

Elton John busca que sus hijos se esfuercen en la vida. Gentileza - @eltonjohn

La filosofía de Warren Buffett que convenció a Elton John y David Furnish

Esta manera de pensar está inspirada en Warren Buffett. Elton y Furnish contaron que admiraban una filosofía muy conocida del empresario, dejarles a los hijos suficiente dinero para que puedan hacer lo que quieran con sus vidas, pero no tanto como para que puedan pasar toda su vida sin hacer nada.

Esa idea encajó con la propia historia del cantante, ya que Elton John creció en Pinner, Inglaterra, dentro de una familia trabajadora, y empezó a ganar dinero con la música mucho antes de convertirse en una estrella internacional. Años más tarde, llegó a construir una fortuna estimada en u$s650 millones. Solo su gira "Farewell Yellow Brick Road" recaudó unos u$s939,1 millones a lo largo de 330 conciertos.

A eso hay que sumarle su catálogo musical, las regalías, propiedades y una colección de arte y fotografía muy valiosa. El patrimonio incluso siguió creciendo después de abandonar las giras en 2023, ya que sus canciones siguen generando ingresos por streaming, radio, licencias y publicaciones.

Otros famosos millonarios también tomaron decisiones similares con sus herencias. Gentileza - @eltonjohn

Los famosos millonarios que tampoco dejarán su herencia a sus hijos

Elton John no es el único músico que decidió limitar lo que recibirán sus hijos. Uno de los casos más conocidos es Sting, cuyo patrimonio está estimado en u$s550 millones. El cantante dijo en varias oportunidades que sus seis hijos no deberían esperar una gran herencia, su intención es gastar o donar la mayor parte de su dinero y que ellos construyan sus propias carreras.

Esa postura es más dura que la de Elton, que sí pretende garantizar a Zachary y Elijah una base económica cómoda. Warren Buffett también fue una influencia importante en esta discusión, ya que durante años defendió la idea de que una fortuna familiar demasiado grande puede quitarles a los hijos el incentivo para buscar sus propios objetivos.

En el caso de Elton, esa decisión también está relacionada con un cambio personal, ya que una de las razones por las que terminó con las giras extensas fue pasar más tiempo con sus hijos durante la adolescencia. Hoy Zachary tiene 15 años y Elijah 13. Después de vender más de 300 millones de discos y ganar premios Óscar, Grammy, Tony y Emmy, el músico aseguró que prefiere que su verdadero legado sea haber sido un buen esposo y un buen padre.