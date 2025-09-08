La cara desconocida de Facebook que prefirió disfrutar sus millones lejos de la fama: la historia de Dustin Moskovitz

Sin buscar la fama, fue clave para crear uno de los imperios que más miles de millones ha generado a lo largo del mundo.

Si bien no es una cara muy conocida, fue clave en el desarrollo de una herramienta utilizada por millones.

Pocos transforman una idea en un gigante tecnológico , alcanzando millones sin buscar el reflector . La innovación digital premia a quienes combinan visión con esfuerzo discreto. Algunos nombres, desde las sombras, construyen legados que revolucionan el mundo, priorizando el impacto sobre la fama.

Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook , forjó un imperio tecnológico desde Harvard. Alejado de los reflectores, su visión dio forma a la red social más influyente. Hoy, desde San Francisco, lidera nuevos proyectos, con un legado sostenido por una fortuna colosal.

Nacido en 1984 en Gainesville, Florida, Dustin Moskovitz creció en una familia de clase media. Estudió Economía en Harvard, donde conoció a Mark Zuckerberg . En 2004, a los 19 años, cofundó Facebook , programando su infraestructura inicial y generando millones con su rápido crecimiento.

Moskovitz dejó Facebook en 2008 para fundar Asana , una plataforma de gestión laboral, con Justin Rosenstein . Su enfoque en herramientas colaborativas atrajo a empresas globales, convirtiendo a Asana en un unicornio valuado en 1.5 mil millones en 2018 . Su visión tecnológica lo consolidó como emprendedor.

Su fortuna creció con las acciones de Facebook, que se dispararon tras su salida. Hasta 2025, Asana factura cientos de millones anuales, pero su riqueza principal viene de su participación en Meta. Su trabajo discreto lo convirtió en multimillonario sin buscar la fama.

Miles de millones: el patrimonio de Dustin Moskovitz

El patrimonio de Moskovitz, valuado en 18.7 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes, proviene mayormente de su 2% en Meta. Este porcentaje, retenido tras dejar Facebook, genera millones con el éxito de la red social, consolidando su posición entre los más ricos.

Asana, su segunda gran apuesta, contribuye con ingresos significativos, con un valor de 3 mil millones en 2025. Moskovitz también invierte en startups tecnológicas a través de su fondo Good Ventures, diversificando su riqueza en proyectos innovadores que transforman el mercado laboral.

Junto a su esposa, Cari Tuna, Moskovitz lidera la filantropía a través de GiveWell, donando cientos de millones a causas globales. Su enfoque discreto, evitando la fama, lo distingue. A los 41 años, su legado combina tecnología y generosidad, marcando una era digital.