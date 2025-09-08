El villano de la comunidad de Bitcoin que generó varios millones gracias a las criptomonedas: quién es Jihan Wu

Con jugadas arriesgadas y decisiones polémicas, acumuló millones en criptomonedas y marcó un antes y un después en el ecosistema digital.

Jihan Wu, cofundador de Bitmain, acumuló millones en criptomonedas y se convirtió en una de las figuras más polémicas del Bitcoin.

Millones de inversores siguen de cerca el mundo de las criptomonedas, un ecosistema donde abundan historias de éxito y de polémica. Dentro de este universo digital, pocas figuras despiertan tantas pasiones enfrentadas como Jihan Wu , un empresario chino que se ganó fama de villano dentro de la comunidad cripto.

Considerado uno de los hombres más influyentes del sector, Wu amasó una fortuna impresionante con la minería de Bitcoin y la creación de una de las compañías más rentables de la industria. Sin embargo, su estilo directo y sus apuestas arriesgadas lo convirtieron en una figura controvertida.

Nacido en Chongqing en 1986, Wu estudió Economía y Psicología en la Universidad de Pekín. Tras pasar por el sector financiero, descubrió Bitcoin en 2011 y quedó fascinado por la idea de una moneda descentralizada. Incluso tradujo el libro blanco de Satoshi Nakamoto al chino, acercando el concepto a su país.

En 2013, Wu conoció al ingeniero Micree Zhan y juntos fundaron Bitmain , compañía que rápidamente se transformó en el gigante mundial de hardware para minería de criptomonedas. Sus procesadores ASIC revolucionaron la industria gracias a su eficiencia, consolidando a la empresa como líder indiscutida.

Bitmain no solo vendió equipos: también abrió sus propias operaciones de minería y llegó a controlar los principales pools de Bitcoin, como AntPool y BTC.com. Esta integración vertical generó críticas de quienes veían en Wu una amenaza para la filosofía descentralizada de la red.

A todo esto se sumó su apoyo a Bitcoin Cash, una bifurcación de Bitcoin que encendió disputas feroces en la comunidad. Sus cruces en redes sociales, cargados de insultos, terminaron de darle la fama de antagonista dentro del ecosistema cripto.

Millones en criptomonedas: el patrimonio de Jihan Wu

Según estimaciones recientes, Jihan Wu posee un patrimonio cercano a los 1.800 millones de dólares199†Patrimonio neto de Jihan Wu2025 - ValueWalk. En su mejor momento, su fortuna alcanzó los 2.400 millones, impulsada por el auge de Bitmain y la expansión de sus inversiones en empresas como Bitdeer y Matrixport.

Hoy, Wu se mantiene activo en el negocio con Bitdeer, un servicio de minería en la nube, y con Matrixport, firma de servicios financieros vinculados a las criptomonedas. Aunque sigue siendo una figura polémica, su influencia en la historia del Bitcoin resulta innegable.