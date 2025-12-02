La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio próximo. Todo lo que hay que saber en la previa de la gran cita de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: fecha, hora, bombos y los clasificados

Esta todo listo para el sorteo del Mundial 2026 , que será la primera edición con la participación de 48 equipos.

El sorteo es el viernes 5 de diciembre , en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, y empieza a las 12:00 hora local, ( 14:00 de Argentina ).

Tal como anunciaron el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump , y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , la sede será el Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento vivo al presidente John F. Kennedy, que atrae cada año a millones de visitantes, a más de 2000 espectáculos, eventos y exposiciones.

Ya conocemos a 42 de los 48 participantes , ya que los seis restantes se definirán en dos Repechajes: uno es el de la FIFA, que se celebrará en México, en marzo de 2026, y entregará dos plazas. Y otro es el de la UEFA, que otorgará cuatro cupos, y también será en esa fecha.

La FIFA dio a conocer el procedimiento del sorteo de la Copa del Mundo el pasado 25 de noviembre. Los tres países anfitriones han sido ubicados en el Bombo 1 , junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA . Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En cuestión, México (pelota verde) será A1, Canadá (pelota roja) será B1 y Estados Unidos (pelota azul) será D1. Las otras nueve selecciones del Bombo 1 tendrán pelotas del mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteadas.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del Repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del Repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

Los nuevos detalles del Sorteo

El sorteo se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno.

Para asegurar equilibrio competitivo, la España número 1 del ranking y la Argentina número 2 serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final. Esa será la gran novedad de esta edición.

Así se jugará el Mundial 2026

Las 48 selecciones se dividirán en 12 grupos de 4 cada uno y se enfrentarán todos contra todos. Los primeros y segundos se meterán en 16vos. y los ocho mejores terceros también accederán a la siguiente ronda. En resumen: clasificarán 32 y solo quedarán 16 eliminados.

A partir de ahí, serán cuatro 'mata-mata' hasta la gran final del 19 de julio. Se disputarán un total de 104 encuentros en 38 días.