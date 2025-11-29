Una reconocida aerolínea low cost declaró la quiebra por segunda vez

Spirit Airlines , la conocida compañía de vuelos económicos , solicitó una nueva protección legal por insolvencia en un lapso de doce meses, en busca de resguardo ante la acuciante presión financiera. El nuevo pedido de bancarrota representa una complicación adicional para el sector de la aviación comercial.

La tramitación de este proceso se formalizó bajo el Capítulo 11 de la ley concursal de los Estados Unidos, dado que la empresa enfrenta un momento de importantes pérdidas económicas y una liquidez decreciente , según reportó el periódico The Guardian. La firma aérea busca implementar una estrategia de saneamiento financiero y de reorganización interna.

Spirit se fundó en el año 1964 como una empresa dedicada al transporte terrestre de larga distancia. La empresa viró al sector aéreo en la década de 1980 y comenzó a ofrecer paquetes turísticos bajo el nombre de Charter One Airlines. Adoptó su actual denominación en 1992 y se ganó un prestigio como aerolínea económica para viajeros con bajo presupuesto, dispuestos a prescindir de comodidades como el despacho de equipaje o la asignación de asientos.

Spirit modificó su esquema de negocios, mediante la supresión de la política de precios excesivamente bajos , con el objetivo de establecerse como una aerolínea con tarifas más elevadas. La estrategia de cambio no funcionó y la compañía no consiguió los resultados previstos, según informó The Guardian.

La aerolínea afirmó que el mercado de viajes se transformó y que, actualmente, los pasajeros buscan una experiencia más confortable. Por esta razón, las empresas aéreas con modelos de bajo costo atraviesan una fase de profunda crisis.

El restablecimiento financiero de la empresa se vio además obstaculizado por la incertidumbre que generaron las políticas del expresidente Donald Trump. Los aranceles y los recortes presupuestarios impusieron una restricción en el gasto de los consumidores y una consecuente disminución en el precio de los pasajes aéreos dentro del país.

La compañía con sede central en Florida solicitó su primera protección judicial en noviembre. La aerolínea acumuló años de quebrantos financieros, intentos fallidos de fusión con otras empresas y un aumento constante de su endeudamiento. Spirit fue la primera aerolínea importante en los Estados Unidos que recurrió a la bancarrota desde 2011. Durante el año pasado, la firma registró una pérdida neta de $1.200 millones de dólares, de acuerdo con The Guardian.

Los inconvenientes financieros de Spirit se agravaron con la cancelación de una fusión planificada con JetBlue Airways por $3.800 millones de dólares y las fallas detectadas en los motores Pratt & Whitney de RTX, situación que forzó a la compañía a inmovilizar en tierra una porción considerable de su flota de aeronaves Airbus.

Qué pasará con sus vuelos

La aerolínea intentó equilibrar sus operaciones desde que salió de la primera instancia de quiebra en marzo, pero no alcanzó la estabilidad necesaria. A pesar de los problemas, la administración de Spirit comunicó que las prestaciones de vuelos, la venta de pasajes, las gestiones de reservas y todas las demás actividades cotidianas continuarán operativas con total normalidad.

Spirit planteó serias dudas sobre su viabilidad para seguir operando en el futuro cercano. El director ejecutivo, Dave Davis, señaló que "desde que salimos de nuestra reorganización anterior, que se orientó exclusivamente a reducir deudas e incrementar el capital, se hizo evidente que queda mucho más trabajo por delante y que se necesitan más herramientas para colocar a Spirit en la mejor posición para el futuro".