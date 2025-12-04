Mark Zuckerberg revela los 3 hábitos que lo llevaron construir su fortuna

Los consejos siempre se asimilan mejor si vienen de alguien que realmente sigue su palabra. Mark Zuckerberg puede ser amado y odiado por muchos, pero pertenece a un sector privilegiado de la sociedad de magnates que pueden dar consejos a quienes deseen seguir su camino. Muchos siendo los que le funcionaron a él mismo.

En varias ocasiones, comenta que la base del éxito y la fortuna no solo está en tener un gran ingenio y voluntad, la mayoría de las veces es necesario tener hábitos saludables que te permitan desarrollar mejor tu potencial , y no es el único millonario que recomienda este tipo de cambios.

Con un patrimonio que supera los 222 millones de dólares según Forbes, Zuckerberg recomienda tener en cuenta estos 3 hábitos para conocer a tu mejor versión

De todos los hábitos que se pueden adoptar para ser alguien exitoso como Mark Zuckerberg en esta vida, estos tres son los que el CEO de Meta considera los más valiosos.

Decidir asuntos sin importancia todos los días como por ejemplo, la ropa que hay que ponerse, el cerebro puede llegar a fatigarse y no funcionar al máximo para decisiones más relevantes y productivas. Es por eso que, por ejemplo, Zuckerberg, decide usar ropa idéntica para descartar tener que pensar qué prendas ponerse a diario .

En palabras del mismo Zuckerberg: “Quiero despejar mi vida de tener que tomar la menor cantidad de decisiones que no estén relacionadas a cómo servir mejor a mi comunidad”.

Evita despertarte ante una pantalla

Como muchos especialistas en psicología y descanso eficaz recomiendan, Zuckerberg evita que agarrar su celular sea la primera acción de su día. “Me despierto por la mañana, miro mi teléfono y me llegan un millón de mensajes, y normalmente no son buenos”, le dijo al presentador Joe Rogan en una entrevista para Podcaster. “La gente se reserva lo bueno para contármelo en persona. Es casi como si te despertaras y te dieran un puñetazo en el estómago”. Esto le permitió desarrollar otra mentalidad matutina que le permita reiniciarse para ser productivo y no estresarse ni bien inicia su día.

Cuidado de la salud integral

En 2023, Mark Zuckerberg sorprendió al ganar una medalla de oro y otra de plata en su primer torneo de jiu jitsu brasileño, una de las varias actividades exigentes que practica fuera del mundo tecnológico. También aprendió lo suficiente de mandarín como para dar un discurso de 20 minutos en una universidad de Beijing y, según él mismo contó, caza la carne que consume.

Para Zuckerberg, enfrentarse a lo desconocido es parte del proceso. Como explicó en el podcast de Lex Fridman: “tu capacidad para seguir haciendo cosas interesantes depende de tu disposición a volver a avergonzarte y empezar de cero como principiante”.