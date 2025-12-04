ANSES resolvió el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: ¿hay aumento? + Seguir en









La asistencia mantiene los mismos valores que en los meses anteriores, que se ajustan según los ingresos y la estructura familiar de cada beneficiario.

La Prestación Alimentar de ANSES se mantiene sin modificaciones en diciembre 2025.

La ANSES confirmó los pagos vinculados a la Prestación Alimentar para el mes de diciembre 2025 y aseguró que los valores se mantienen como en los meses previos. La decisión impacta directamente en quienes reciben esta asistencia destinada a la compra de productos básicos.

El beneficio se incorpora automáticamente al depósito mensual junto a otras asignaciones y apunta a familias con niños y adolescentes. Su alcance depende de la cantidad de integrantes y se puede actualizar si el organismo lo determina.

ANSES.jpg Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 La AUH aumentó para este mes tras la publicación de la Resolución 361/2025. El importe por cada hijo menor de edad quedó fijado en $122.492, aunque el pago va a ser de $97.993,60, ya que el 20 % ($24.498,40) se deposita después de que se entregue la Libreta AUH en 2026.

En el caso de chicos con discapacidad, la asignación sube a $398.853, pero el monto directo será de $319.082,40. Los montos se acreditan según el calendario organizado por la ANSES en base al número de documento.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre según cantidad de hijos El organismo confirmó que la Prestación Alimentar no tendrá cambios este mes y conservará las cifras que rigen desde mediados de 2024. Los valores quedan así:

Familias con un hijo o embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Este refuerzo tiene como objetivo cubrir la canasta básica y no permite gastar en bebidas alcohólicas. Se puede pagar en locales y ferias con terminal electrónica para cobro con tarjeta. No requiere de ningún trámite adicional, ya que se acredita sin gestión previa cuando ANSES confirma que la persona cumple con los criterios de acceso. Cuándo cobro la AUH de ANSES en diciembre 2025 El calendario de pagos para titulares de AUH queda organizado de esta manera: 09/12: DNI terminados en 0

10/12: DNI terminados en 1

11/12: DNI terminados en 2

12/12: DNI terminados en 3

15/12: DNI terminados en 4

16/12: DNI terminados en 5

17/12: DNI terminados en 6

18/12: DNI terminados en 7

19/12: DNI terminados en 8

22/12: DNI terminados en 9 La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la prestación principal, así que los beneficiarios reciben ambos pagos el mismo día.

