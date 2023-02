La demanda del mercado ecológico genera oportunidades para las empresas pioneras en sostenibilidad

Muchos productos alternativos verdes con bajas emisiones en carbono continúan teniendo un costo extra del 50% o más, particularmente en el sector industrial. Pero a medida que se amplían las nuevas tecnologías y continúan las ayudas públicas, la disminución de estas primas creará oportunidades para que las empresas sean pioneras en desarrollar mercados verdes. Así se señala en el informe “Winning in Green Markets: Scaling Products for a Net Zero World”, publicado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Boston Consulting Group (BCG). En él, se examina cómo las empresas pueden generar más negocio con la sostenibilidad si encuentran, crean y dan forma a mercados verdes.