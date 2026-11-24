La multinacional francesa Savencia cerró un acuerdo con Lácteos La Ramada, propiedad de la familia Gonella, por su planta de El Trébol, en Santa Fe. La operación contempla la continuidad de todos los puestos de trabajo actuales.

A partir del 1 de diciembre, la familia Gonella asumirá el control de la fábrica, que cuenta con una capacidad para procesar 130.000 litros de leche diarios.

A menos de dos meses de anunciar que se desprendería de una de sus siete fábricas en la Argentina, el gigante francés Savencia, dueño de marcas como Milkaut, ilolay, Santa Rosa y Adler, encontró un comprador. El grupo cerró un acuerdo con Lácteos La Ramada, propiedad de la familia santafesina Gonella, para la venta de su planta de El Trébol , especializada en la elaboración de quesos y con más de un siglo de historia.

La operación, que fue confirmada por la multinacional francesa, permitirá evitar el cierre del establecimiento, inicialmente previsto para el 31 de marzo del año próximo. El acuerdo contempla la transferencia de los activos y las líneas de producción, aunque las partes no dieron a conocer el monto de la transacción.

"La operación permitirá dar continuidad a las actividades productivas de la planta y preservar los puestos de trabajo de los colaboradores, quienes continuarán desarrollando sus tareas en el establecimiento, bajo la nueva gestión. La planta concentrará su actividad en la fabricación de quesos como hasta hoy", explicaron desde Savencia a través de un comunicado.

La carta de intención entre ambas compañías se firmó el pasado 19 de noviembre y el traspaso formal quedó previsto para este martes. A partir del 1 de diciembre, la familia Gonella asumirá el control de la fábrica, que cuenta con una capacidad para procesar 130.000 litros de leche diarios.

Desde que se conoció la decisión de Savencia de desprenderse del establecimiento, la compañía mantuvo negociaciones con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y autoridades municipales y provinciales, que participaron de las conversaciones con potenciales compradores.

Por qué Savencia decidió vender una de sus fábricas en la Argentina

El grupo francés se desprende de la fábrica de El Trébol apenas tres años después de haberla incorporado a su estructura industrial. El establecimiento formó parte de los activos que adquirió en 2023 cuando compró Sucesores de Alfredo Williner, la empresa detrás de la marca ilolay. Aquella operación también incluyó las plantas santafesinas de Bella Italia y Arrufó.

Savencia desembarcó en el mercado argentino en 1990 con la adquisición de Santa Rosa, Adler y Bavaria. En 2011 incorporó Milkaut y, doce años más tarde, concretó la compra de ilolay, que le permitió posicionarse entre las mayores procesadoras de leche del país.

Actualmente, el grupo de capitales franceses tiene presencia en 120 países y concentra sus negocios en dos grandes segmentos, los productos lácteos y el cacao.

Respecto de los motivos que llevaron a la compañía a desprenderse de la fábrica de El Trébol, desde Savencia explicaron que la operación forma parte de su estrategia de "optimizar su estructura industrial y concentrar sus procesos productivos para fortalecer la eficiencia y la competitividad de sus operaciones".

Tras concretar la venta, el grupo conservará seis establecimientos industriales en el país, ubicados en Franck, San Jerónimo, Las Parejas, Colonia Nueva, Bella Italia y Arrufó.

Quiénes son los nuevos dueños de la histórica fábrica de quesos

Para la familia Gonella, propietaria de Lácteos La Ramada, la adquisición representa una nueva inversión en el negocio lechero. La compañía, que tiene su principal establecimiento productivo en la localidad santafesina de Franck, viene de ampliar sus operaciones en Córdoba.

El grupo empresario incorporó la fábrica de Villa del Rosario, que pertenecía a La Lácteo, y durante este año adquirió la totalidad de esa tradicional marca cordobesa. Según fuentes del sector, con las últimas inversiones su capacidad de procesamiento superaría los 800.000 litros de leche diarios.

Ahora, la familia suma a su estructura productiva una fábrica con 113 años de trayectoria. El establecimiento de El Trébol fue fundado en 1913 por los hermanos Esteban y Victorio De Lorenzi, quienes desarrollaron el Trebolgiano, un queso duro que se comercializaba en piezas de hasta 32 kilos. En 1978, la fábrica pasó a manos de la familia Williner, que la mantuvo dentro de su negocio lácteo hasta la venta de ilolay al grupo francés.

Con el cambio de propietarios, Lácteos La Ramada continuará inicialmente con la elaboración de queso tybo, aunque entre los planes de la compañía también figura la posibilidad de ampliar la capacidad industrial del establecimiento y diversificar su producción.