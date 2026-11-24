El choque en Las Vegas profundizó las diferencias entre los pilotos y obligó a Frédéric Vasseur a evaluar posibles sanciones para evitar nuevos enfrentamientos.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un nuevo enfrentamiento en pista durante el Gran Premio de Las Vegas.

La interna entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton volvió a encender las alarmas en Ferrari después del choque que protagonizaron en el Gran Premio de Las Vegas . El incidente dejó a ambos pilotos fuera de la pelea por el podio y abrió un nuevo conflicto dentro de la escudería, que ahora analiza posibles sanciones disciplinarias.

El episodio ocurrió en la vuelta 38 de la carrera , cuando el monegasco y el británico tuvieron un contacto que terminó con Hamilton en trompo. El siete veces campeón del mundo finalizó séptimo, mientras que Leclerc recibió una penalización de diez segundos y terminó décimo. El resultado dejó a las dos Ferrari lejos de los primeros puestos y profundizó las diferencias entre sus pilotos.

La tensión también quedó expuesta en las comunicaciones por radio. Leclerc advirtió que la disputa podía terminar mal, mientras que Hamilton pidió la intervención del equipo ante las maniobras de su compañero. La situación tuvo un agravante para la conducción de Ferrari: Leclerc había recibido instrucciones de no atacar al británico durante esa instancia de la competencia .

El jefe de equipo, Frédéric Vasseur , cuestionó duramente la conducta del monegasco y anticipó que habrá consecuencias por lo sucedido en Las Vegas: “Charles cometió un error que perjudicó mucho al equipo y este comportamiento es totalmente inaceptable”, sostuvo el directivo. Además, dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias: “Tendremos que tomar medidas y decisiones”.

En diálogo con Sky Sport Italia, el francés reconoció que el vínculo entre sus dos pilotos atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que comparten equipo. “Está claro que la presión está aumentando. Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. Últimamente, la situación entre ellos se ha vuelto inmanejable. Pero, sinceramente, al final lo que existe es un problema de entendimiento personal entre ellos, no con el equipo”.

Leclerc tiene un contrato de largo plazo con Ferrari, mientras que Hamilton mantiene un vínculo hasta fines de 2027.

Según informó La Gazzetta dello Sport, Ferrari no descarta imponer multas y evalúa una sanción interna para Leclerc por el incidente. La posibilidad aparece después de una temporada marcada por distintos cruces entre los corredores, con antecedentes en Monza y México, además de una reunión interna en Brasil para intentar recomponer la relación.

Looking back at the Vegas action, from onboard!



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El medio italiano señaló que Vasseur analizará lo ocurrido junto con otros integrantes de la escudería y la presidencia de la compañía antes de volver a reunirse con los pilotos.

El antecedente de Hamilton y Rosberg en Mercedes

La crisis llevó a comparar la situación de Ferrari con la que atravesó Mercedes durante la rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en 2016. En aquella temporada, el jefe de equipo Toto Wolff endureció las reglas internas para evitar nuevos enfrentamientos entre sus corredores.

Entre las medidas contempladas figuraban advertencias sobre posibles despidos, sanciones disciplinarias y la posibilidad de que los pilotos debieran hacerse cargo de los daños ocasionados en accidentes entre compañeros.

La Gazzetta dello Sport planteó que Ferrari podría seguir un camino similar para establecer límites dentro del garaje. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre multas ni sobre un castigo concreto para Leclerc.

La escudería italiana podría tomar como referencia las medidas que aplicó Mercedes durante la rivalidad entre Hamilton y Nico Rosberg en 2016.

“El equipo no descarta la imposición de multas, y Leclerc podría recibir ya una sanción interna del equipo tras el incidente de Las Vegas, siguiendo de hecho la línea que Toto Wolff adoptó en 2016 para tratar de controlar las disputas entre sus pilotos, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, quienes llegaron a un enfrentamiento definitivo en la pista mientras luchaban por el título mundial”, publicó el diario.

Vasseur descarta establecer un primer y segundo piloto

Más allá de las posibles sanciones, el jefe de Ferrari descartó que la solución pase por implementar órdenes de equipo más estrictas o establecer una jerarquía entre sus corredores. Para el francés, no es posible anticipar una regla para cada situación que pueda presentarse durante una carrera.

En Las Vegas, explicó que la gestión de energía y el rebufo dificultaban congelar las posiciones sin dejar a los dos autos expuestos ante los ataques de sus rivales. Por eso, considera que el problema central está relacionado con el respeto de las pautas de convivencia profesional.

En la misma línea, Corriere della Sera señaló que los acuerdos de comportamiento ya forman parte de los contratos de los pilotos de Fórmula 1, aunque no contemplan todas las circunstancias que pueden surgir en pista.

El periódico también indicó que Ferrari no tiene previsto rescindir ninguno de los contratos. Leclerc firmó recientemente una renovación de largo plazo, mientras que Hamilton tiene vínculo hasta fines de 2027, con cláusulas que permitirían extenderlo.

El Gran Premio de Qatar será la próxima oportunidad de Ferrari para recuperar puntos y dejar atrás la polémica de Las Vegas. GazzettaFerrari

Ferrari busca contener la crisis antes del GP de Qatar

La conducción de la compañía pretende evitar que el conflicto trascienda los límites de la escudería. Según Corriere della Sera, las conversaciones continuarán durante los próximos días y se desarrollarán con reserva desde Maranello.

El consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, también habría puesto el foco sobre la responsabilidad de Vasseur para administrar la situación. En una conversación privada citada por el periódico, expresó: “Hay directivos que deben ocuparse de estas cosas”.

Por su parte, Corriere dello Sport consideró que la relación entre Hamilton y Leclerc llegó a un punto crítico y planteó dos alternativas: separar a los pilotos o contar con un jefe de equipo capaz de imponer orden.

El diario atribuyó la mayor responsabilidad deportiva del incidente al monegasco, aunque también cuestionó la reacción del británico durante el enfrentamiento. La evaluación refleja el dilema que enfrenta Ferrari: sancionar a uno de sus corredores podría establecer un precedente, pero no necesariamente resolvería las diferencias personales.

La próxima cita será el Gran Premio de Qatar, penúltima carrera de la temporada, donde Ferrari buscará recuperar puntos y evitar que la interna vuelva a condicionar su rendimiento. Las reuniones encabezadas por Vasseur serán determinantes para definir si el episodio de Las Vegas termina en una advertencia o deriva en una sanción concreta.