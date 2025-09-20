La golosina que puede salvar millones de vidas y es el invento perfecto para los más pequeños







Este invento hecho en España podría facilitar la vida de millones que sufren con los estudios médicos invasivos.

Este invento podría salvar millones de vidas.

Un avance médico puede generar millones y transformar la salud a nivel global. Las innovaciones que combinan tecnología con accesibilidad abren mercados lucrativos, impulsando economías al resolver problemas urgentes en regiones donde los recursos sanitarios son escasos y necesarios, pero que no avanza como corresponde ante la falta de inversión.

The Smart Lollipop surge como una promesa en este campo. Este chupetín, desarrollado por especialistas, busca revolucionar la detección de enfermedades, captando la atención de inversores y el sector de la salud mundial, aunque aún con varias necesidades a cubrir desde el marco monetario.

The Smart Lollipop: el chupetín que detecta enfermedades The Smart Lollipop, lanzado como prototipo en 2021 por el hub i4Kids en Barcelona, es un chupetín que detecta enfermedades en niños usando saliva, evitando agujas dolorosas. Desarrollado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Hospital Sant Joan de Déu, emplea biomarcadores para identificar diabetes o infecciones de otro tipo a través de la salida, evitando ser invasivo y con un aspecto que facilitará los análisis en niños.

El proyecto cuenta con el apoyo del KTH Royal Institute de Estocolmo, que aportó tecnología para analizar saliva de forma no invasiva. Su fase inicial costó 150 mil euros, con sensores que captan datos y los envían a una app, facilitando diagnósticos rápidos para padres y médicos sin equipos costosos.

Embed - The Smart Lollipop One En 2023, recibió 400 mil euros de Business Angels, inversores privados, para seguir adelante, pero necesita más capital para producirse a gran escala. Su valor potencial en producción se estima en 100 millones de euros si se masifica, apuntando a mercados donde los chequeos médicos son limitados, como África o la Asia rural. La iniciativa promete ahorros de miles de euros en diagnósticos tradicionales, atrayendo a inversores por su proyección económica. Actualmente, busca millones adicionales para fabricar 50 mil unidades en 2026, con un costo estimado de 2 euros por unidad y los gastos que corresponderían a envíos a zonas de riesgo sanitario, según los desarrolladores de i4Kids.

