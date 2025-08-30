La histórica cadena de pollo frito que se declaró en quiebra en EEUU: ¿tiene sucursales en la Argentina?







Se trata de una marca con más de 70 años de historia y 46 sucursales en ocho estados. Sus deudas llegan hasta el millón de dólares.

Actualmente, la cadena cuenta con 46 sucursales en ocho estados de EEUU.

La cadena de pollo frito Harold’s Chicken Shack, un referente en Chicago desde 1950, enfrenta un desafío al declararse en quiebra. Con 75 años de trayectoria, es reconocida por su receta y su gran presencia en EEUU, pero sus recientes dificultades financieras pusieron en riesgo a tres de sus restaurantes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Actualmente, la cadena cuenta con 46 sucursales en ocho estados, que incluye Arizona, California, Georgia, Illinois, Indiana, Missouri, Nevada y Texas.

El problema surgió cuando un franquiciado en Illinois tuvo que declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU, un mecanismo legal que permite reorganizar sus deudas mientras mantiene la operación de sus locales.

La histórica cadena Harold’s Chicken Shack en quiebra Como consecuencia, tres restaurantes en los suburbios de Chicago podrían verse afectados. Estos se encuentran gestionados por el operador De’nsite, y se encuentran en Homewood, South Holland y Olympia Fields.

Según documentos judiciales citados por The U.S. Sun, De’nsite reportó tener activos por un valor de hasta u$s50.000 y deudas que oscilan entre u$s500.000 y u$s1millón.

Harolds Chicken Según documentos judiciales citados por The U.S. Sun, De’nsite reportó deudas que oscilan entre u$s500.000 y u$s1millón. De’nsite no es el primer franquiciado de Harold’s Chicken en enfrentar dificultades. En 2020, un restaurante de la cadena en la calle 87 cerró después de que el propietario incrementara el precio del terreno en un 40%. El año pasado, una sucursal en Nevada cerró su local en North Las Vegas tras declararse en bancarrota. Un local en Chicago fue cerrado por el Departamento de Ingresos de Illinois en junio de 2024 por problemas fiscales, como la medida más reciente de ese momento. Además, ese año se registraron más de diez declaraciones de bancarrota de cadenas de comida y la tendencia sigue. Otras marcas van por el mismo camino Sticky’s , con sede en Nueva York y conocida por su pollo criado en granja libre de antibióticos y su amplia variedad de salsas, se declaró en bancarrota en 2024 y corre el riesgo de perder todas sus sucursales, según detalló Daily Mail.

, con sede en Nueva York y conocida por su pollo criado en granja libre de antibióticos y su amplia variedad de salsas, se declaró en bancarrota en 2024 y corre el riesgo de perder todas sus sucursales, según detalló Daily Mail. Matador Restaurant Group , franquiciado de Del Taco con locales en Georgia y Alabama, enfrenta dificultades en el marco de la situación general de la marca.

, franquiciado de Del Taco con locales en Georgia y Alabama, enfrenta dificultades en el marco de la situación general de la marca. On The Border Mexican Grill & Cantina, también se declaró en bancarrota este año y cerró 76 locales en 24 estados. Hooters atravesó un proceso similar a principios de este año, mientras cerraba restaurantes con una deuda de US$376 millones. La historia de Harold’s Chicken Shack en 1950 Harold’s Chicken Shack se fundó por Harold Pierce, originario de Midway, Alabama, quien se mudó Chicago durante la Gran Migración. En sus inicios comenzó con un pequeño restaurante junto a su esposa, Hilda, en la calle 39. El nombre del local era H&H, y se especializaban en dumplings y patas de pollo, según detalló su página oficial. En la actualidad, entre su menú principal se encuentran cenas de alitas, combinados de mariscos, cubetas de pollo y de mariscos. También hay menús por u$s6 en almuerzos especiales, como pizza puff y papas fritas.