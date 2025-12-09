Dos caza F/A-18 Super Hornet estadounidenses sobrevolaron el Golfo de Venezuela y crece la tensión

Se trata del principal caza de la aviación naval de EEUU. Todo se enmarca en Operación Lanza del Sur, la ofensiva llevada a cabo por Donald Trump para ejercer presión sobre las “redes criminales que operan en el hemisferio”.

Dos aviones cazas F/A-18 Super Hornet sobrevolaron este martes el Golfo de Venezuela , al norte del Estado petrolero de Zulia, en medio de la escalada de tensión por la actividad militar que está llevando adelante Estados Unidos en la región.

El movimiento de los aviones coincidió con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe. Todas las acciones estadounidenses sobre el país que comanda Nicolás Maduro se enmarcan en la intención de la administración de Donald Trump de ejercer presión sobre las “redes criminales que operan en el hemisferio”.

Hace una semana, la Fuerza Aérea estadounidense ya había movilizado dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress desde la Base de Minot en Dakota del Norte hacia Curazao, para posicionarse finalmente frente al litoral occidental de Venezuela. Sin embargo, esa tampoco era la primera vez que movilizaba su flota aérea, ya que previamente se había notificado la presencia de seis aviones P-8A Poseidon, especializados en patrullas marítimas y seguimiento de embarcaciones.

Todo se realiza en el marco de la denominada Operación Lanza del Sur, la ofensiva militar anunciada por Washington el 13 de noviembre de 2025. Se trata de una iniciativa destinada a combatir el tráfico de drogas ilícitas y el denominado “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental, que Trump defendió bajo la consigna de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental” .

En esta ocasión, los F/A-18 Super Hornet movilizados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos son descriptos por dicho cuerpo como un avión de “multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, equipado con un cañón interno de 20 mm y preparado para integrar misiles guiados y armamento de precisión. Se trata del principal caza de la aviación naval norteamericana.

Se trata de un nuevo paso en la escalada de tensiones en la región. La operación está bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos e implica el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, que arribó al Caribe cerca del 11 de noviembre.

El gobierno de Venezuela rechazó la operación, a la que calificó como una “escalada guerrerista”. En respuesta, Maduro anunció el despliegue de 200.000 militares como medida defensiva, e incluso advirtió sobre posibles incidentes en rutas marítimas que son usadas por las fuerzas estadounidenses.

Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela y aseguró que Nicolás Maduro "tiene los días contados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de llevar adelante una intervención militar sobre Venezuela. En medio de un contexto de tensión creciente, agregó que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

Trump volvió a endurecer su retórica contra Venezuela aunque esquivó responder detalles sobre el eventual despliegue. "No comento eso", sentenció en una entrevista con el medio Político.

El mandatario aprovechó la entrevista para revindicar el voto venezolano que lo acompañó en las últimas elecciones - la “parte próspera” de la inmigración, según definió - y, en paralelo, acusó a Maduro de enviar a Estados Unidos a “presos” y personas de “instituciones psiquiátricas” durante la administración de Joe Biden. “Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, afirmó.

Trump también dedicó un tramo de la entrevista a ponderar la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y los recientes ataques sobre supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Sostuvo que estas operaciones están salvando “en promedio” 25.000 vidas estadounidenses, cifra que atribuye al impacto de cada embarcación neutralizada.