Donald Trump alardeó su apoyo a Javier Milei durante las elecciones: "Iba a perder, lo respaldé y ganó"

En una extensa entrevista, el presidente de Estados Unidos se refirió a la posibilidad de interferir en las elecciones de países de Europa, apoyando diferentes candidatos. Allí, el líder republicano ejemplificó su peso en los comicios con lo sucedido en las elecciones de medio término de Argentina y su actual respaldo a Viktor Orbán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , alardeó que el apoyo de Estados Unidos a la gestión de Javier Milei fue vital para que el oficialismo se impusiera en los comicios de medio término de octubre. "Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de forma contundente", analizó el líder republicano.

La declaración se dio en el marco de una extensa entrevista con el medio Politico. Allí, Trump habló de la influencia de Estados Unidos en diferentes conflictos y debates que se desarrollan en la actualidad. Entre ellos, también destacó su apoyo al presidente húngaro, Viktor Orbán, y no descartó que su país lleve adelante una operación militar en Venezuela , con el régimen de Nicolás Maduro como objetivo.

En detalle, las palabras del estadounidense sobre el líder libertario tuvieron lugar en un bloque de la conversación donde el republicano habló de los desafíos de la inmigración y esbozó una dura crítica contra la Unión Europea y la OTAN.

En ese momento, sobre su rol en la geopolítica, Trump fue consultado si considera involucrarse en las elecciones de países de Europa para hacer llegar al poder a líderes que estén más alineados con su visión en diversas agendas, como la inmigratoria. "Yo respaldo y he respaldado personas. Pero respaldo a líderes que los europeos no quieren", detalló.

Allí fue cuando el nombre del presidente argentino surgió en la conversación como un caso de éxito del apoyo estadounidense en los comicios. "Si vamos a Latinoamérica, respaldé a Javier Milei, en Argentina. Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de manera contundente", aseguró.

La gestión de Trump jugó fuerte en las elecciones locales. Una semana antes de los comicios, el BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones, entre otros gestos que llegaron desde Norteamérica, con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ocupando un rol protagónico.

Posteriormente, Trump fue consultado sobre la posibilidad de darle un "escudo financiero" de u$s20.000 millones a Orban. "No le prometí nada, el ciertamente pidió por eso. Considero que esta haciendo un muy buen trabajo en diferentes sentidos de la inmigración", explicó.

Las críticas de Trump a la OTAN

En un giro más crítico en su discurso hacia el viejo continente, Trump volvió a cargar contra sus socios del viejo continente y cuestionó de manera frontal el rumbo político y estratégico de la región. Durante la entrevista con Politico, el presidente estadounidense describió a la mayoría de los países europeos como “en decadencia” y apuntó directamente contra el liderazgo de la OTAN y de la UE.

En un pasaje de la conversación, Trump afirmó que buena parte de Europa enfrenta un deterioro profundo. “Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”, sostuvo.

Trump y Zelenski Trump volvió a destacar su rol en una posible desescalada del conflicto Rusia-Ucrania.

Según el análisis del republicano, la crisis no solo es política o presupuestaria: también está vinculada a las políticas migratorias de la región. “Europa está recibiendo personas de todas partes del mundo… París es un lugar diferente. Londres es un lugar diferente”, dijo, responsabilizando al alcalde londinense por el “cambio profundo” que - según su mirada - atraviesa la ciudad. En ese marco, advirtió que “muchas grandes ciudades europeas ya no serán países viables” si continúan en esta dirección.

La OTAN fue otro de los ejes de la entrevista. Trump repasó su gestión frente a la alianza y lanzó una de sus frases más provocadoras: “la OTAN me llama papi”, en referencia a las exigencias presupuestarias que impulsó durante su primer mandato. En este sentido, remarcó que un logro de su gestión fue que algunos miembros pasaran de aportar el 2 % al 5 % del PBI en defensa.

Si bien descartó una salida de Estados Unidos de la organización, Trump insistió en que ciertos países generan “dificultades” para el funcionamiento interno y pidió evaluar caso por caso. Por otro lado, remarcó el rol del presidente turco, Recep Tayyip Erdoan, a quien calificó como un aliado “fuerte” de EEUU.

Sobre el conflicto que se mantiene entre Rusia y Ucrania, el mandatario sostuvo que Moscú mantiene “una posición más fuerte de negociación” por su tamaño y capacidades, y volvió a plantear que el conflicto “podría haber evolucionado hacia una Tercera Guerra Mundial” si él no hubiese estado al frente de la Casa Blanca. También acusó al liderazgo regional de no manejar adecuadamente la crisis y de no respaldar con hechos el apoyo prometido a Kiev: “Europa habla mucho, pero no produce”, reiteró.