La magnate llena de millones y maldad que le dejó su fortuna a su mascota: quién fue Leona Helmsley







Construyó un imperio de millones en Nueva York, enfrentó juicios por fraude y sorprendió al mundo con un testamento insólito.

Apodada la “Reina de la Maldad”, Leona Helmsley acumuló miles de millones en bienes raíces y dejó 12 millones de dólares a su perra Trouble. Pixabay

El poder económico siempre genera historias que rozan lo increíble. Algunos millones se invierten en empresas, otros se pierden en juicios, y hay quienes deciden destinarlos a causas insólitas. Ese último caso lo protagonizó Leona Helmsley, una empresaria que construyó un imperio y dejó al mundo atónito con su legado.

Conocida como la “Reina de la Maldad”, Helmsley combinó lujo, negocios inmobiliarios y una personalidad temida que marcó a todos los que la rodearon. Su vida osciló entre el éxito más ostentoso y los escándalos judiciales que finalmente la convirtieron en uno de los personajes más controvertidos de Estados Unidos.

Leona Helmsley, Dueña de un imperio inmobiliario valuado en millones, Leona Helmsley pasó de la cima del lujo a la cárcel y dejó su herencia a un perro. Gentileza: Celebrity Net Worth

La polémica multimillonaria que fue apodada La Reina de la Maldad Nacida como Lena Rosenthal en 1920, Helmsley creció en Nueva York y se abrió camino desde empleos modestos hasta el centro del negocio inmobiliario. En 1972 se casó con Harry Helmsley, un magnate del sector, y juntos levantaron propiedades emblemáticas como el Empire State Building y el Hotel Helmsley Palace.

Su estilo de gestión, sin embargo, se volvió legendario por la dureza con empleados y familiares. Despidos repentinos, humillaciones públicas y un trato despótico la hicieron merecedora del apodo “Reina de la Maldad”, un mote que la persiguió durante toda su carrera.

Los excesos la llevaron a enfrentarse con la Justicia. A fines de los años 80, Leona fue acusada de evasión fiscal y fraude. Los fiscales presentaron pruebas de facturas falsas y gastos personales cargados como empresariales. Finalmente, la condenaron a 16 años de prisión, aunque cumplió menos de dos. Lejos de apagarse, su fama creció con el escándalo. Tras salir de prisión, volvió a la vida pública con donaciones y actos de beneficencia, aunque nunca logró borrar del todo la imagen de mujer fría y calculadora que la prensa había inmortalizado. Miles de millones: el patrimonio de Leona Helmsley El patrimonio de Leona Helmsley llegó a superar los 5.000 millones de dólares gracias a su imperio inmobiliario en Nueva York. Tras la muerte de su esposo, ella heredó la mayor parte de las propiedades y reforzó su control sobre los negocios. En su testamento, sorprendió al mundo dejando 12 millones de dólares a su perra Trouble. Aunque la cifra se redujo luego a 2 millones por orden judicial, ese gesto se convirtió en símbolo de la extravagancia y la polémica que rodearon toda su vida.

