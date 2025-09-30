La empleada doméstica que se volvió millonaria con los regalos de cada Navidad: quién fue Thelma Pearl Howard

Logró trabajar junto a uno de los hombres más importantes del mundo y acumuló millones debido a los regalos que le daba en navidad.

Trabajó con una de las familias más importantes y consiguió acumular millones gracias a los regalos que le daban.

A veces, hay casos de personas que sin darse cuenta, logran obtener millones de dólares sin siquiera buscarlo . Son pocos los casos, pero hay veces que la gente posee cosas que con el correr de los años aumenta tanto su valor que terminan por generar una auténtica fortuna.

Thelma Pearl Howard murió con un patrimonio enorme, pero el cuál jamás aprovechó debido a la lealtad que sentía hacia Walt Disney . Y es que el creador de uno de los imperios más grandes del mundo, le hizo regalos que multiplicaron mucho su valor, aunque estos iban acompañados de un consejo que ella mantuvo siempre.

Thelma Pearl Howard nació en 1915 en Southwick, Idaho, en una familia de agricultores pobres. Con una infancia marcada por el dolor, perdió a su madre a los 6 años y antes de los 18, habían muerto dos de sus cinco hermanos . Tuvo que dejar la escuela en un contexto muy desafortunado.

A los 20 años, sin recursos para estudiar, se mudó de Washington a Los Ángeles. Trabajó como limpiadora, enfrentando un futuro incierto. Su esfuerzo le haría encontrar su lugar en el mundo, ya que la llevó a trabajar para los Disney en 1951.

En la mansión de Walt Disney en Holmby Hills, Los Ángeles, Thelma cocinaba, limpiaba y cuidaba a las hijas de Walt, Sharon y Diane. Su calidez le valió el apodo “Foo Foo” entre las niñas, quienes la acompañaban en cada tarea que realizaba en el hogar.

Y no solo también era con las hijas del creador de uno de los imperios más grandes del mundo. A él también lo había logrado cautivar, ya que siempre tenía lista su comida favorita: panchos fríos, los cuáles siempre comía al llegar a su casa desde el trabajo.

Walt también había logrado sentir mucha confianza en ella, no era una empleada más y para compensarla, cada navidad y en sus cumpleaños, le daba acciones de Disney como bonificación. Cada vez el consejo era el mismo, que las conserve y no las venda, algo que hizo hasta el día de su muerte. Incluso, cuando cobraba su salario, invertía una parte en hacerse con más acciones por su cuenta.

Thelma trabajó 30 años para los Disney, hasta 1981. Tras la muerte de Walt en 1966, siguió sirviendo a la familia, acumulando más participaciones. Con éxitos como Disneyland (1955) y “Mary Poppins” (1964), esas participaciones crecieron hasta valer millones. Se retiró por problemas de salud y se mudó a un hogar de ancianos.

Varios millones: el patrimonio de Thelma Pearl Howard

Al morir en 1994, Thelma Pearl Howard tenía 193 mil participaciones de Disney, valoradas en 9.5 millones de dólares, equivalentes a 20 millones en la actualidad si es ajustado a la inflación. Su fortuna creció por el aumento del valor de esas participaciones.

Hasta su retiro en 1981, Thelma vivía en un apartamento sencillo en Los Ángeles. Dejó la mitad de su patrimonio a su hijo adulto, quien vivía en un centro de atención permanente en Long Beach, California, por discapacidades del desarrollo, y la otra mitad a la Fundación Thelma Pearl Howard, que en 2023 donó 380 mil dólares a P.S. Arts, una organización que ofrece educación artística a niños de bajos recursos en California.