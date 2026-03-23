La multinacional Bahco cierra su planta en Santa Fe e inicia plan de despidos + Seguir en









La firma SNA Europe Argentina discontinuará la fabricación en Argentina y trasladará la producción a otras plantas del grupo en el exterior.

Reconvertirá su actividad hacia la comercialización y distribución de productos importados.

Las alarmas se acumulan en la industria local. La multinacional Bahco cerrará su fábrica en la localidad santafesina de Santo Tomé, en una decisión que deja sin trabajo a 40 operarios. La compañía, que lleva casi 140 años de historia, continuará operando en el mercado local pero sólo como comercializadora e importadora de sus productos.

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La firma SNA Europe Argentina comunicó oficialmente que discontinuará la manufactura en su planta ubicada sobre la autovía Santo Tomé-San Francisco —ex Ruta Nacional 19— e invocó "la necesidad de adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico" como fundamento de la medida.

Los 40 trabajadores afectados ya fueron notificados y recibirán las indemnizaciones que establece la legislación laboral vigente, precisó la empresa.

La producción será transferida a otras plantas del grupo en el exterior, mientras que la sede santafecina "concentrará su actividad en las áreas comerciales y de distribución", según el comunicado difundido el lunes por la mañana.

empleo industria reforma laboral trabajo actividad La industria atraviesa una crisis generalizada. Depositphotos Pasado y presente La marca tiene su origen en 1892, cuando el empresario sueco Berndt August Hjort registró la denominación comercial a partir de sus propias iniciales —BAH— sumando el sufijo "Co." para identificarla como sociedad. En 1954 adoptó el nombre AB Bahco, que conserva hasta hoy.

El anuncio no solo generó fuerte repercusión en el empresariado local ya que ocurrió en un momento en que la compañía se aproxima a su 140 aniversario, sino que se trata de una nueva empresa que se vio obligada a cerrar sus puertas durante los últimos meses, como fueron los caso de Fate y Whirlpool.