La nueva campaña de adidas para celebrar el running

AR_Hero_30s_9x16.mp4

Para adidas, esta nueva campaña de “Impossible is Nothing” celebra la naturaleza personal del ejercicio de correr; los atletas corren por todo tipo de razones y motivaciones, y también se enfrentan a diferentes presiones y barreras en el camino.

No importa si compiten para ganar carreras o solo quieren practicar el deporte y necesitan un poco de motivación para dar ese primer paso, adidas le recuerda a los corredores que el objetivo no es cumplir con la expectativa de los demás, sino de aceptar tu experiencia personal y formar parte de una comunidad. Porque cuando corres tal como sos, nada es imposible.

Cada persona tiene una relación personal con el running, y en esta oportunidad, Mo Salah, Peres Jepchirchir, Chris Nikic, Natálie Lehmanová, Natálie Lehmanová, Martinus Evans, Zhèng Nnàlì, Mariam Farid y Hitomi Niiya, protagonistas del video, cuentan cómo es su relación con este deporte que forma una parte trascendental de sus vidas:

Mo Salah, atleta adidas

1121505_Mo_Salah_2.jpg

Correr es algo muy personal para el jugador de fútbol de la Premier League, Mo Salah, y ha sido una parte fundamental de su vida desde que tenía 13 años, despertándose por lo general a las 5 a. m. para rezar y después salir a correr. Convertirse en atleta profesional siempre fue su sueño, por eso cuando lo seleccionaron para jugar en un pequeño club amateur a los 14 años, el futuro que imaginaba para sí mismo comenzó a hacerse realidad.

Si bien correr es una parte importante de su deporte, Mo también disfruta de la sencillez de salir a correr en el parque para reconectarse con aquel niño de 13 años que perseguía lo imposible. Para Mo, correr siempre lo ha hecho feliz. Usa las endorfinas como un arma para su salud mental y corre para sentirse bien, tanto en su mente como en su cuerpo, y recordar los imposibles que él hizo posibles.

“Correr es mi historia personal. Me recuerda las mañanas en Egipto cuando tenía 13 años y me despertaba a las 5 de la mañana para orar y salir a correr. Fue por esa misma época cuando me buscaron y comencé a jugar para un club amateur, por lo que correr siempre me recuerda mi búsqueda de lo imposible y perseguir el futuro que había imaginado para mí. Aunque correr es una parte importante cuando estás en la cancha, correr cuando no estoy jugando fútbol es mi momento personal para volver a sentirme yo mismo; me encantan las endorfinas y me siento con energía. Me hace sentir feliz, como si volviera a ser ese niño de 13 años que hizo posible lo imposible”. Mo Salah

Peres Jepchirchir

1121498_Peres_Jepchirchir.jpg

Para la corredora de larga distancia y medallista de oro olímpica, Peres Jepchirchir, correr siempre ha sido sinónimo de largas horas de entrenamiento invertidas para lograr esa sensación de correr sin esfuerzo en sus carreras. La fuerte dedicación de Peres a su entrenamiento la llevó a romper el récord mundial de media maratón en 2017, descubriendo poco después que estaba en las primeras etapas de embarazo. Ahora corre por su familia, que impulsa su determinación durante y más allá de las carreras, desde superar el dolor mental y físico de una lesión hasta despertarse temprano para otra sesión de entrenamiento matutina.

Para Peres, su historia personal de running se trata de encontrar apoyo en su familia para superar sus imposibles e inspirarla a todo lo que todavía quiere conseguir.

“Ser madre y atleta de talla mundial no siempre es fácil, pero mi familia me da la fuerza y la determinación para seguir adelante. Sin duda, hay días en que la motivación es baja o estoy lidiando con una lesión, pero la emoción y la sensación de recompensa que obtengo cuando logro lo que parecía imposible son cosas que no tienen punto de comparación”. Peres Jepchirchir

Chris Nikic

1121492_Chris_Nikic.jpg

Como el primer atleta con síndrome de Down en completar una triatlón Ironman, la historia personal de running de Chris Nikic trata sobre la determinación y la eliminación de los prejuicios. Chris —que actualmente cuenta con 2 triatlones Ironman y cinco maratones entre sus éxitos— cree que todo es posible si comienzas despacio y te concentras en mejorar un 1 % cada día. A través de su historia pretende inspirar a más personas con discapacidad a seguir sus sueños y romper con las ideas preconcebidas de la gente.

“Cuando la gente dice que algo es imposible, yo les digo que, para mí, nada es imposible y les muestro las posibilidades. Completar un Ironman me mostró que puedo hacer cualquier cosa, y quiero inspirar a otros como yo para que nunca renuncien a sus sueños”. Chris Nikic

Natálie Lehmanová

1121502_Nat_lie_Lehmanov_.jpg

Correr para la fotógrafa con una amputación, Natálie Lehmanová, significa libertad y empoderamiento, superando sus imposibles en cada kilómetro.

Natálie dependía de muletas desde los 12 a los 25 años debido a complicaciones que surgieron a raíz de una cirugía que le realizaron para corregir un defecto de nacimiento. Como último recurso, decidió someterse a una amputación voluntaria de la parte inferior de la pierna. Ella corre por la nueva oportunidad que le dio la amputación. Cuando se pone la pierna para correr, se siente empoderada tanto mental como físicamente para hacer posible lo imposible. Su objetivo es inspirar a otras personas con discapacidad a hacer lo mismo, sin importar el tamaño de sus sueños.

”No pude correr hasta los 25 años, así que ahora correr significa libertad y nuevas experiencias para mí. Cada kilómetro es otro imposible que hago posible y cada logro me hace más fuerte. Quiero inspirar a las personas con capacidades diferentes a creer que también pueden romper sus propias barreras, por grandes o pequeñas que sean”. Natálie Lehmanová

Martinus Evans

1121516_Martinus_Evans_1.jpg

Correr es algo personal para el autor, entrenador de running y orador motivador galardonado Martinus Evans, quien desafía lo imposible corriendo y rompe con los estereotipos del «peso perfecto para correr», convirtiéndolo en su misión para lograr que el running sea más inclusivo.

Como autor del blog «300 Pounds and Running» y del «Slow AF Run Club», su misión comenzó en 2012 después de que los médicos le dijeran que tenía que bajar de peso o moriría. Martinus prometió que correría una maratón y cuando su médico se rió de él, eso solo lo animó a desafiar lo imposible. Desde entonces no ha parado de correr y ha creado una amplia comunidad de corredores que hacen posible lo imposible todos los días.

”Corro por puro desafío. Los médicos se rieron de mí cuando les dije que iba a correr un maratón y, ¿adivinen?, lo hice y no he parado de correr desde entonces. Lo que me impulsa son los imposibles que me estereotipan, todos los días los hago posibles”. Martinus Evans

Zhèng Nnàlì

1121510_Zheng_Ninali.jpg

La historia personal de running de Zhèng Nnàlì se trata de honrar tanto a su familia como a su legado. Especializada en heptatlón y pentatlón, Nnàlì nació como ciudadana canadiense y se convirtió en la primera atleta olímpica naturalizada de la historia. Impulsada por su deseo de cumplir el sueño de su abuela (la célebre atleta china Zheng Fengrong, quien estableció el récord mundial femenino de salto de altura en 1957) de competir en los Juegos Olímpicos para su país, Nnàlì se sometió a un proceso de tres años para convertirse en miembro del equipo nacional de China.

Guiada por su legado, regresó a la escena competitiva con una nueva determinación de triunfar para su país, mejorando sus marcas personales en todos los eventos. Nnàlì corre para sentirse conectada con su valioso pasado de ancestros valientes y talentosos, y cada paso la acerca más a sus sueños colectivos.

“Para mí, correr me acerca un paso más a mi objetivo de llevar a casa una medalla olímpica para mi país, el sueño más grande de mi abuela. A través de mi éxito, honro mi legado y las generaciones de personas que me ayudaron a llegar aquí”. Zhèng Nnàlì

Mariam Farid

1121495_MariamFarid1.jpg

Para la vallista catarí Mariam Farid, correr es derribar los estereotipos que vivió al crecer. Como una de las primeras atletas cataríes que usan hiyab en participar en el Campeonato Mundial de Atletismo, Mariam tiene como objetivo cambiar la percepción global de las atletas que usan hiyab. Quiere mostrarle al mundo que las atletas como ella son mujeres independientes y decididas que son celebradas en su cultura.

En cada carrera, su deseo de inspirar a las nuevas generaciones de mujeres es lo que la impulsa a derribar barreras y hacer posible lo imposible.

”Para lograr lo imposible, es necesario que realmente creas en vos mismo. Tengo la convicción de que estoy acá para cambiar la forma en que el mundo ve a las atletas que usan hiyab, para poder mostrar la verdadera imagen de mujeres como yo e incluso de personas del Medio Oriente. Quiero inspirar a una generación más joven de mujeres como yo para que se dediquen al deporte y le muestren al mundo lo que podemos hacer”. Mariam Farid

Hitomi Niiya

1121508_Hitomi_Niiya.jpg

Para la corredora profesional japonesa de larga distancia, Hitomi Niiya, el running es un progreso personal y una forma de rendir homenaje a su país de origen, ya que cada año se acerca más a hacer posible lo imposible. Hitomi cree en el poder de tener una mentalidad abierta y liberarse de las presiones tradicionales del running. Y esto parece estar funcionando, ya que recientemente logró el primer lugar en la maratón de Houston.

“Mi trabajo es desempeñarme como atleta, pero también puedo mostrar mi aprecio y reconocimiento por mi país mientras lo hago. Cuando se trata de correr, es muy importante la mentalidad, reducir las expectativas y progresar día a día. Creo que ir a tu propio ritmo sin ponerte metas demasiado altas es la manera más efectiva de tener éxito”.

De la mano del lanzamiento de la campaña Impossible Is Nothing, adidas presenta a nivel global el nuevo calzado de running Ultraboost Light, que cuentan por primera vez con un BOOST 30% más ligero para proporcionar máxima amortiguación, comodidad y capacidad de respuesta a los corredores. Este calzado estará disponible en Argentina a partir del mes de mayo.